El ple de Terrassa sanciona els regidors de Vox per dur samarretes contra l'alcalde

El ple de l'Ajuntament de Terrassa d'aquest divendres ha aprovat l'expedient sancionador que el consistori va obrir als tres regidors de Vox per dur samarretes contra l'alcalde als plens del 25 i 30 d'abril de l'any passat. Tiren així endavant les multes de 600 euros a Mireya Navarro i Daniel Pinto, i de 1.200 euros a Alicia Tomás per una infracció greu del Codi Ètic de conducta, tal com va transcendir la setmana passada.
La proposta de resolució argumenta que les samarretes amb el missatge "Per què Ballart silencia les violacions a Terrassa?" són una falta de respecte institucional a l'alcalde. Vox ha denunciat durant el ple que la multa és una "mordassa" i impugnarà l'acord adduint un defecte de forma en la convocatòria del ple.
Han votat a favor de les sancions tots els grups excepte el PP, que s'ha abstingut, mentre els regidors de Vox no podien votar. Pel que fa al detall de l'expedient, Tomás haurà de pagar una multa de 1.200 euros, segons ha quedat aprovat, perquè va dur la samarreta als plens dels dies 25 i 30 d'abril d'ara fa un any. Navarro i Pinto hauran d'abonar menys diners -600 euros cadascun- perquè ho van fer només el dia 30.
Vox impugnarà l'aprovació
La portaveu de Vox ha avançat que impugnaran l'aprovació d'aquest divendres assegurant que el dictamen adjuntat a l'ordre del dia del ple era incorrecte. Ha insistit que el document inclòs al dossier correspondria a la comissió informativa, i no al ple municipal. El secretari de l'Ajuntament ha rebatut Tomás i ha assegurat que la documentació era del tot correcta.
Qüestions de forma a banda, Tomás ha lamentat l'expedient sancionador, del qual ha dit que "no és una multa a tres regidors, sinó una mordassa per a milers de ciutadans". Els edils de Vox han rebut el suport de diversos veïns que han assistit al ple, a qui Tomás ha agraït que "defensin quelcom tant sagrat en democràcia com és la llibertat d'expressió".
La regidora del PP Marta Giménez també ha advertit aquest divendres d'un possible defecte de forma i ha criticat que les samarretes hagin desembocat en un expedient sancionador, "quan als regidors del Partit Popular se'ls ha arribat a dir que eren assassins, però no ha passat mai res". "Això d'avui és un pati d'escola i una falta de respecte als ciutadans", ha dit Giménez.
Les samarretes de la discòrdia lluïdes per Vox l'any passat feien referència a una violació denunciada a la ciutat el 23 de març de 2025, i que el consistori va condemnar amb un comunicat. Fonts municipals van detallar que van intentar convèncer Tomás perquè es canviés de samarreta pel clar to ofensiu i d'atac a l'alcalde, però aquesta va declinar fer-ho, i Ballart va acabar suspenent el ple. La segona vegada que les samarretes van aparèixer, Ballart va expulsar els regidors.