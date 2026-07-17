La CUP no es presentarà a les eleccions municipals de Terrassa el 2027

La CUP de Terrassa ha anunciat que no es presentarà a les eleccions municipals del 2027 perquè considera que, en aquests moments, "no es donen les condicions" per impulsar una candidatura amb garanties. La formació ha optat per centrar els esforços a reforçar el projecte des de la base i ha expressat que és "l'opció més responsable i sincera amb la gent de Terrassa", segons explica el Diari de Terrassa.
Així ho han comunicat aquest dijous en una roda de premsa Aina Moragón i Jaume Bofill, cap de llista a les municipals del 2023. Han anunciat que el partit obrirà una nova etapa al marge del consistori per potenciar el treball assembleari i els vincles amb el teixit social. Tot i això, han deixat clar que aquesta decisió no implica abandonar l'activitat política. "La CUP no desapareix, la CUP no callarà i torna als orígens, torna al carrer i a les places", ha afirmat Bofill.
Els cupaires defineixen aquest pas com un període de "guaret", amb la voluntat de reforçar el projecte perquè pugui créixer amb més solidesa en el futur. En aquesta línia, Moragón ha subratllat que una candidatura només té sentit si neix d'un projecte connectat amb les entitats i els barris de la ciutat. Bofill ha defensat que el pas respon a un exercici de responsabilitat i ha afirmat que la CUP "no pot ser un conill que traiem del barret quan surten els dies de les eleccions”.
La formació va entrar per primer cop al consistori terrassenc el 2015, però que va quedar fora en les dues convocatòries següents. Tot i això, valora positivament l'augment de les mobilitzacions socials després de la pandèmia i retreu a l'executiu municipal -encapçalat per TotxTerrassa- que hagi capitalitzat iniciatives impulsades pel moviment veïnal.
Malgrat que admeten que seria possible configurar una candidatura, els cupaires han optat per dedicar els seus esforços al Casal Popular la Tafanera i al treball polític de base.