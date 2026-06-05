Amb l'arribada dels mesos d'estiu, Terrassa esdevé una ciutat encara més viva i activa, amb més presència de persones a l'espai públic, més mobilitat i un augment de l'oci en horari nocturn. Aquest context és positiu, però, alhora comporta també nous reptes associats que requereixen una resposta adaptada, basada en la prevenció, l'anticipació i la presència sobre el terreny.
Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona: "Presentem un pla transversal, treballat amb diversos serveis municipals, per adaptar-nos millor a la realitat de la ciutat durant l'estiu". Cardona ha afegit que activen i coordinen els serveis per adaptar els recursos disponibles a les necessitats reals de cada moment".
El pla situa en primer terme la promoció del civisme com a eina clau per preservar la qualitat de vida a la ciutat a la vegada que preveu una resposta anticipada a les conductes incíviques o situacions que puguin alterar la convivència. En aquest ste aspecte, el pla operatiu de la Policia Municipal, que s'activarà del 19 de juny al 13 de setembre, preveu actuacions específiques per afrontar conductes incíviques com ara el soroll excessiu, el consum d'alcohol a la via pública quan contravé la normativa, o les concentracions que poden alterar la convivència.
Segons ha explicat el tinent d'alcalde, "a l'estiu hi ha més activitat al carrer, alhora que més llars tenen les finestres obertes. Hem de ser-ne conscients i actuar amb respecte. Tenim alguns espais i places detectats com a punts on més incidències nocturnes s'hi acumulen, i aquí hi hem posat el focus de vigilància, sense que això exclogui que es faci seguiment a altres espais que es puguin detectar".
El pla també se centra en la seguretat viària, amb controls preventius per evitar conductes de risc, especialment la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies. Així com la vigilància dels vehicles de mobilitat personal i dels principals eixos de retorn de l'oci nocturn i en dates especialment sensibles com la revetlla de Sant Joan, les festes majors de barri i la Festa Major.
Pel que fa a la seguretat en els desplaçaments nocturns a peu i la prevenció de les violències sexuals, el pla consolida els itineraris recomanats coordinats amb Mossos d'Esquadra que es van implementar fa dos anys. A més, la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat i la Unitat d'Atenció a la Víctima de Policia Municipal de Terrassa, han realitzat diverses formacions, tant a les diferents unitats que formen el cos de seguretat, com també als operadors i al personal de seguretat privada, neteja, cambrers i cambreres dels entorns d'oci, per tal que puguin detectar, actuar i donar una primera assistència a la víctima quan en detecten una. Es tracta d'accions es complementen iniciatives ja consolidades com el botó lila al bus Dnit, la parada a petició o els punts liles en esdeveniments festius.
Finalment, respecte al compromís de l'Ajuntament amb un model d'oci nocturn responsable, segur i compatible amb la convivència, el tinent d'alcalde ha posat en valor la tasca feta per l'Equip de Treball Transversal d'Oci Nocturn, creat l'any passat i integrat per la Policia Municipal, el Servei de Medi Ambient i el Servei de Legalització d'Activitats. En aquest sentit, l'intendent i cap de la Policia Municipal, Daniel Guillem, que també actua com a representant de l'Equip de Treball, ha informat que la tasca feta ha permès clausurar, suspendre o precintar sis establiments, tres dels quals encara es troben sota ordre de tancament activa, que acumulaven incompliments i generaven malestar.
Entre les actuacions que es duen a terme hi ha el control del compliment dels valors límit de soroll previstos a l'ordenança municipal, les inspeccions higienicosanitàries, les tasques de vigilància i seguiment policial, i també les inspeccions de control de la legalització de les activitats. "En funció de cada cas, s'han requerit mesures correctores o bé el cessament de l'activitat" ha exposat Guillem.
"Hem passat d'una situació especialment complicada els anys 2022 i 2023, amb episodis de conflictivitat, queixes veïnals i intervencions reiterades, a una fase de més control i de progressiva normalització. Això no vol dir abaixar la guàrdia. Vol dir que la línia és correcta i que la mantindrem" ha conclòs el regidor de Seguretat, que ha destacat que l'Equip de Treball continuarà realitzant tasques d'inspecció i control per garantir el compliment de la normativa.
Campanya Cuidem de nit
A partir de la presentació del Pla Operatiu nocturn estiu 2026, i en el marc de la campanya municipal Cuidem Terrassa, el consistori fa un pas més presentant la campanya Cuidem de nit. Aquesta vol ser una apel·lació directa a la corresponsabilitat de la ciutadania, recordant que la nit també és un espai compartit que cal preservar entre tothom. El missatge és clar: gaudir de l'oci, dels carrers i dels espais públics és plenament compatible amb el respecte, el civisme i la convivència.