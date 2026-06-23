Viladecavalls entra en nivell 3 del Pla Alfa i suspèn totes les activitats amb risc d’incendi forestal

La Direcció General dels Agents Rurals ha activat, des d’aquest dilluns 22 de juny de 2026 i fins a nova actualització, el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal en una àrea que inclou Viladecavalls. Aquesta activació comporta la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi que havien estat prèviament autoritzades o comunicades, segons recull el ban d’alcaldia.
El document municipal no estableix una prohibició pròpia desvinculada del Pla Alfa, sinó que trasllada a la ciutadania les restriccions derivades de l’activació del nivell 3 i de la normativa vigent de prevenció d’incendis forestals. En aquest context, queda prohibida la introducció i l’ús de material pirotècnic al terme municipal mentre es mantingui aquest nivell d’alerta.
El ban recorda que l’article 15 del Decret 64/1995 regula les activitats que poden generar risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. Entre aquestes activitats prohibides hi ha el llançament de coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. Aquestes noves prohibicions i limitacions s'han de tenir en compte aquests dies amb la celebració de la revetlla de Sant Joan.
La mesura afecta la totalitat de Viladecavalls perquè, segons el ban, tot el terme municipal es troba dins la franja de protecció de 500 metres respecte de terrenys forestals. Per aquest motiu, qualsevol activitat amb material pirotècnic queda sotmesa a les limitacions de la normativa de prevenció d’incendis, especialment mentre continuï activat el nivell 3 del Pla Alfa.
A més de l’ús de pirotècnia, el ban recorda que també resta prohibit encendre foc en espais oberts, fer foc en àrees de descans, zones recreatives o d’acampada, incloses les zones habilitades, i llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol material susceptible d’originar un incendi. També queden suspeses temporalment les autoritzacions per a la crema de rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
La normativa restringeix igualment l’ús de maquinària o equips que puguin generar deflagracions, espurnes o descàrregues elèctriques en muntanyes i àrees rurals situades dins la franja de 500 metres, llevat d’autorització expressa o de necessitat vinculada a l’extinció d’incendis. El ban incorpora, així mateix, restriccions per a l’ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L’Ajuntament adverteix que l’incompliment de les mesures de prevenció d’incendis forestals pot constituir una infracció d’acord amb la Llei forestal de Catalunya i la resta de normativa aplicable.