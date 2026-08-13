Un dispositiu policial a l’estació de Terrassa Est acaba amb quatre denunciats per tinença de drogues

El passat dimarts, la Policia Municipal de Terrassa i el Cos Nacional de Policia van executar un nou dispositiu conjunt, aquest cop a l'estació de Terrassa Est. L'acció es va executar en el marc de les actuacions coordinades que es duen a terme a la ciutat amb l'objectiu de prevenir conductes incíviques, reforçar la seguretat de l'espai públic i vetllar per la convivència ciutadana.
A partir de l'actuació es van identificar un total de 17 persones. A banda, es van aixecar quatre actes per tinença de substàncies estupefaents i també es van efectuar dues citacions relacionades amb situacions administratives irregulars en territori nacional.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha posat en valor aquest dispositiu, ja que "la coordinació entre els diferents cossos policials és una eina imprescindible per garantir la seguretat ciutadana i la convivència des de la prevenció i la detecció de possibles infraccions". "Això ens permet oferir una resposta més eficaç davant les conductes delictives i atendre de manera més efectiva les necessitats del veïnat", ha declarat.
Aquest tipus d'operatius formen part de les actuacions preventives i de control que els diferents cossos policials desenvolupen de manera coordinada en diversos punts de la ciutat amb l'objectiu de reforçar la percepció de seguretat, detectar conductes que poden alterar la convivència i garantir el compliment de la normativa vigent. La col·laboració entre administracions i forces de seguretat permet optimitzar recursos, compartir informació i donar una resposta més eficaç a les necessitats de la ciutadania, alhora que es propicien espais públics més segurs, prevenir activitats il·lícites i fomentar el civisme i la convivència als barris de la ciutat.