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Ferit un home per arma blanca al districte de Nou Barris de Barcelona

Societat

  • Un carrer del barri de Nou Barris, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 11:06

Un home de 38 anys va resultar ferit per arma blanca aquest dimarts al districte de Nou Barris de Barcelona, segons ha avançat Metropoli i han confirmat fonts policials a l'ACN. La policia catalana va rebre l'avís cap a les 14.30 hores per un incident als voltants de la Via Júlia. El ferit va ser traslladat a un centre hospitalari.

Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i de moment no s'han produït detencions. Segons ha pogut saber l'ACN, a la zona on van passar els fets hi havia un grup de persones en estat d'embriaguesa.

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