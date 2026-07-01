Ferit un home per arma blanca al districte de Nou Barris de Barcelona

Un home de 38 anys va resultar ferit per arma blanca aquest dimarts al districte de Nou Barris de Barcelona, segons ha avançat Metropoli i han confirmat fonts policials a l'ACN. La policia catalana va rebre l'avís cap a les 14.30 hores per un incident als voltants de la Via Júlia. El ferit va ser traslladat a un centre hospitalari.\r\n\r\nEls Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i de moment no s'han produït detencions. Segons ha pogut saber l'ACN, a la zona on van passar els fets hi havia un grup de persones en estat d'embriaguesa.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nSents olor de cremat a l'àrea de Barcelona? Aquest és el motiu Natàlia Pinyol\r\n\r\n