Dues persones denunciades i 25 identificades a Terrassa en un dispositiu contra l'incivisme al barri de Sant Pere Nord

La Policia Municipal de Terrassa, amb el suport el cos dels Mossos d'Esquadra, va desplegar el dijous passat al vespre un dispositiu de seguretat a diverses places del barri de Sant Pere Nord que es va tancar amb 25 persones identificades i dues denúncies. Concretament, es van identificar tres persones a la plaça de Cipriano García, una de les quals va ser denunciada per negar-se a mostrar la documentació i una altra per consum de substàncies estupefaents.
Així mateix, els agents van identificar tres persones més a la plaça del Primer de Maig i nou a la de Dolors Aleu. L'operatiu va incloure un control de trànsit a la zona on es van inspeccionar set vehicles i es van identificar nou persones. Tots els test d'alcoholèmia realitzats van donar un resultat negatiu.
Per a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aquests operatius posen en primer terme la promoció del civisme com a eina clau per preservar la qualitat de vida a la ciutat. "Així, la Policia treballa per donar una resposta anticipada a les conductes incíviques i altres situacions que puguin alterar la convivència".
Aquesta intervenció està emmarcada en el Pla "Cuidem de nit", un pla transversal per garantir la seguretat i la convivència nocturna durant l'estiu. En aquest sentit la Policia Municipal té activat, des del 19 de juny fins al 13 de setembre un pla operatiu amb actuacions específiques per afrontar conductes incíviques.
Entre les conductes que es volen evitar i regular hi ha el soroll excessiu, el consum d'alcohol a la via pública quan contravé la normativa, o les concentracions que poden alterar la convivència, així com actuacions per garantir la seguretat viària, amb controls preventius per evitar conductes de risc, especialment la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.
En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que aquest tipus de dispositius es duen a terme en espais prèviament identificats, amb l'objectiu de reconduir conductes i preservar el civisme. L'alcalde també ha apel·lat a la corresponsabilitat de la ciutadania a l'hora de gaudir de l'oci, dels carrers i dels espais públics "perquè gaudir de l'estiu al carrer és plenament compatible amb fer-ho amb respecte, civisme i convivència", ha conclòs l'alcalde.