Dispositiu policial en diversos establiments d'oci nocturn de Terrassa.

La Policia Municipal de Terrassa, en col·laboració amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, van dur a terme el passat 4 de juny un dispositiu policial a quatre establiments d'oci nocturn de la ciutat. La intervenció, que forma part de les actuacions coordinades per vetllar el compliment de la normativa de seguretat, salut pública, legalitat d'activitats econòmiques, consum i estrangeria, ha tingut lloc a locals d'oci nocturn de la ciutat on s'havien detectat prèviament molèsties veïnals.
L'operatiu conjunt es va realitzar entre les deu de la nit i les dues de la matinada a quatre locals d'oci nocturn de la ciutat on s'havien efectuat actuacions prèvies de seguiment per a la planificació del dispositiu. Les inspeccions realitzades als diferents establiments es van saldar amb un total de 78 persones identificades, dues persones citades a estrangeria i dues persones detingudes per situació administrativa irregular, així com amb diverses sancions vinculades a l'incompliment de la normativa de consum i seguretat alimentària, entre d'altres.
El tinent d'alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha posat en valor "la col·laboració policial perquè permet fer un abordatge integral i transversal de les conductes incíviques a l'àmbit de l'oci nocturn, detectant irregularitats i prevenint situacions de risc, amb una resposta contundent". En aquest sentit, també ha volgut destacar que aquestes actuacions estan "molt alineades amb la campanya que hem presentat recentment, Cuidem de nit, a Terrassa apostem per civisme i per la convivència i per això no farem cap pas enrere davant de les irregularitats que comprometin la seguretat i la tranquil·litat del veïnat".
Per la seva banda, la Guàrdia Civil va efectuar diverses denúncies, una per possessió d'arma blanca, una segona per tinença de substàncies estupefaents, així com una denúncia al propietari d'un establiment per tenir un treballador en situació administrativa irregular. També es van realitzar actuacions que van comportar el precinte i la intervenció de 377 refrescs per irregularitats en l'etiquetatge; el precintat de materials i tabac de shisha, així com una denúncia per permetre el consum d'aquesta substància a l'establiment i per permetre la seva venda sense autorització.
Finalment, van detectar anomalies en el sistema de videovigilància que no complia amb la llei de protecció de dades de caràcter personal. A més, el Cos de Policia Nacional va procedir a la citació de dues persones a estrangeria i a la detenció de dues persones per situació administrativa irregular.