Un ferit per arma blanca en una baralla al carrer a Terrassa

Un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dimecres en una baralla que ha tingut lloc al carrer Germà Joaquim de Terrassa, segons ha avançat El Caso i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda.\r\n\r\nArran de l'incident, la víctima ha estat traslladada a un centre sanitari i, segons indiquen des del cos policial, no es tem per la seva vida. Ara s'ha obert una investigació per intentar trobar el responsable de l'agressió i esclarir les causes dels fets.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDispositiu policial en diversos establiments d'oci nocturn de Terrassa\r\n\r\n