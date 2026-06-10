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Successos

Un ferit per arma blanca en una baralla al carrer a Terrassa

La víctima ha estat traslladada a un centre sanitari i no es tem per la seva vida

  • El parc de Vallparadís, que es troba al costat del carrer on ha tingut lloc la baralla, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 10 de juny de 2026 a les 21:13

Un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dimecres en una baralla que ha tingut lloc al carrer Germà Joaquim de Terrassa, segons ha avançat El Caso i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda.

Arran de l'incident, la víctima ha estat traslladada a un centre sanitari i, segons indiquen des del cos policial, no es tem per la seva vida. Ara s'ha obert una investigació per intentar trobar el responsable de l'agressió i esclarir les causes dels fets.

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