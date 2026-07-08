Viladecavalls viurà cinc dies de Festa Major amb concerts, ball i música al carrer

La Festa Major de Viladecavalls 2026 tindrà la música com un dels eixos principals del programa, amb actuacions repartides entre el dijous 9 i el dilluns 13 de juliol. La programació combina música coral, grups de versions, sessions de DJ, ball de tarda, sardanes, música coral, swing, espectacles musicals i un espai específic per a artistes locals.
El primer acte musical arribarà dijous, a les 21.30 hores, amb el concert d’inici de Festa Major del Cor Sant Martí, a la plaça de l’Església de Sant Martí de Sorbet. L’actuació tancarà la primera jornada festiva, marcada també pel pregó i per la presentació dels primers gegants de Viladecavalls, el Martí i la Roser.
Divendres 10 de juliol, la música començarà a la tarda dins el Punt Jove al carrer, amenitzat per DJs locals. A la nit, la plaça Masia de Can Turu concentrarà una de les principals cites musicals de la Festa Major, amb Hotel Cochambre a les 22.30 hores. El grup és una de les formacions de versions més consolidades del circuit festiu català i basa el directe en clàssics del pop i el rock internacional i estatal.
La mateixa nit continuarà amb Spotiflight, grup de versions encapçalat per Tonet Blázquez i Laia Fontan. Tot seguit, el Consell Jove de Viladecavalls organitzarà la Nit Jove amb DJ Lady Viking, que tancarà la jornada musical de divendres.
Dissabte 11 de juliol, la programació musical s’obrirà a les set de la tarda amb el ball de tarda de Festa Major amb Elisabet Majoral, a la plaça Pere Amat. A partir de les onze de la nit, la plaça Masia de Can Turu acollirà el tribut a Queen amb Show Must Go On i, a les 00.45 hores, el grup de versions Noche 80era, amb un repertori basat en himnes dels anys vuitanta. La nit acabarà en el mateix espai amb DJ Uri Farré, DJ i productor de Viladecavalls amb trajectòria en l’escena de música electrònica.
També dissabte, el Pati de l’Escola Rosella acollirà la Nit de DJ’s, a partir de la mitjanit, amb DJ Marga, DJ Bruno Azedo, DJ Amoros i DJ PEBI. Aquesta proposta forma part de la programació jove i l’activitat musical s’allargarà fins a la matinada.
Diumenge 12 de juliol, la música formarà part de la cercavila de cultura popular i tradicional, amb gralles, batucada, gegants, dracs, bastoners, capgrossos i altres figures festives. La plantada serà a les cinc de la tarda a la plaça de l’Església i la sortida, una hora més tard, amb final a la plaça de la Masia de Can Turu.
La jornada de diumenge continuarà a les 20.30 hores amb el ball de Lindy Hop a la plaça Jordi Torras, a càrrec de l’Escola Triple Step de Terrassa. A les 22.30 hores, la plaça Masia Can Turu serà l’escenari de Tropical Lovers, un espectacle musical de la Cia. Guifré Baró amb cançons vinculades als estius dels primers anys 2000.
Dilluns 13 de juliol, últim dia de Festa Major, la música tradicional tindrà protagonisme amb la ballada de sardanes amb la Cobla La Flama de Farners, a les 18.45 hores, a la plaça Pere Amat. La formació, fundada el 1981, és una de les cobles actives del país amb trajectòria continuada.
El tram final de la Festa Major estarà dedicat als artistes locals amb l’Espai de Concerts d’Artistes Locals, al carrer Prat de la Riba. A les 20.30 hores, Patrícia Garrido presentarà el disc Fent Camí i el nou single Mirall Trencat; a les 21.30 hores actuarà Enrockats, amb versions de pop-rock, i, un cop finalitzat el correfoc, The Outlet Zone tancarà la programació musical a les 23.30 hores amb un repertori de grans èxits.