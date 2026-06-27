L'actriu Rosa Boladeras guanya el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026

Rosa Boladeras i Domingo és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Nascuda a Terrassa l'any 1972, Boladeras s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral i audiovisual català. Durant més de tres dècades, la catalana ha desenvolupat una trajectòria versàtil que combina teatre, televisió i cinema, tot destacant en registres tant còmics com dramàtics.
Després de formar-se a l'Institut del Teatre, Rosa Boladeras va iniciar la seva trajectòria professional a començaments dels anys noranta amb muntatges com ara Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Lucchetti i dirigit per Lourdes Barba, i El temps i els Conway, de J. B. Priestley i dirigit per Mario Gas. Al llarg de la seva carrera, Boladeras ha treballat amb alguns dels principals creadors de l'escena catalana contemporània com, per exemple, Mario Gas, Àlex Rigola, Magda Puyo, Josep Maria Mestres, Carlota Subirós, Pep Anton Gómez, Carme Portaceli, Ferran Utzet o Jordi Prat i Coll.
Memorable va ser la seva interpretació d'Antonia sota les ordres de Prat i Coll, fa set anys, en un muntatge de La rambla de les floristes de Josep Maria de Sagarra, al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Paral·lelament, la terrassenca s'ha convertit en una cara popular per al gran públic gràcies a la seva presència en sèries de televisió com Poble Nou, Temps de silenci, La Riera i Com si fos ahir.
Un guardó amb història
El Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu s'atorga anualment des del 1973 i és un dels més antics que es lliuren a Catalunya. El jurat de l'edició de 2026 ha estat format per quatre membres de la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya (Magda Garcia Martí, Josep Mayolas, Elisa Poch Tort i Josep M. Porta) i quatre crítics de la revista Núvol (Martí Figueras, Oriol Osan i Tort, Ana Prieto Nadal i Oriol Puig Taulé).
El jurat ha decidit atorgar la distinció a Boladeras per la seva participació en l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a l'abril a la Sala Beckett. En el reconeixement s'ha destacat la gran “diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís” que l'actriu va demostrar en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat. El Teatre Romea de Barcelona acollirà l’acte de proclamació i lliurament del premi el pròxim dilluns, 20 de juliol, a les 19 h.