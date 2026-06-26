Els Castellers de Barcelona «s'aixequen» a Chillon i Lausana en la gira per Suïssa

Els Castellers de Barcelona han continuat aquest divendres la seva gira per Suïssa amb actuacions en dos dels indrets més emblemàtics del país, el castell de Chillon, a Montreux, i el Museu Olímpic de Lausana. Després d'assolir dijous el rècord del castell aixecat a més altitud de la història, al Jungfraujoch, la colla ha tornat a exhibir la cultura castellera davant de turistes i visitants.\r\n\r\nL'actuació davant del Museu Olímpic de Lausana ha deixat una de les imatges més destacades de la jornada, quan els castellers han desplegat una bandera amb les anelles olímpiques utilitzada durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. En el darrer pilar també han exhibit una bandera de Veneçuela en suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat el país.\r\n\r\nLa gira culminarà aquest dissabte amb l'apadrinament de la Colla Castellera de Lausana, fundada el 2023 pel que havia estat membre dels Castellers de Barcelona. L'expedició catalana ha mobilitzat prop de 200 persones i va néixer amb l'objectiu de portar els castells a alguns dels espais més representatius de Suïssa, inclòs el Jungfraujoch, l'estació ferroviària més alta d'Europa.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\nEls Castellers de Barcelona i els de Lausana aixequen els castells a major altitud de la història\r\n\r\n