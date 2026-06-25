Els Castellers de Barcelona i els de Lausana aixequen els castells a major altitud de la història

Els Castellers de Barcelona han aixecat aquest dijous, 25 de juny, tres castells i sis pilars a Jungfraujoch (Suïssa) per establir un nou rècord d'altitud en el món casteller. La colla castellera ha estat acompanyada pels Castellers de Lausana i la fita s'ha assolit a 3.454 metres per sobre del nivell del mar, en una estació de tren coneguda com a "Top of Europe".
Així, amb un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 els barcelonins han fet història al davant de la glacera Aletsch. Aquesta massa de gel continental és la més gran dels Alps i forma part del Patrimoni de la Unesco dels Alps Suïssos. El repte ha començat poc després de les dotze del migdia en una plataforma feta amb neu, just amb el cim del Jungfrau de fons, i s'ha allargat més d'una hora.
Amb la seva actuació, els de la camisa vermella han aconseguit superar el rècord dels Bordegassos de Vilanova, que ja van fer un castell al cim de l’Aneto el 2020, a 3.404 metres. Els Castellers de l’Alt Maresme havien aconseguit descarregar un pilar de 4 a la Pica d’Estats l'any 2017, a 3.143 metres d'altitud al sostre del Pirineu català.
Un "privilegi"
La presidenta de la colla, Maria López, ha destacat el fet d’aconseguir portar més de 180 persones al Jungfrau i ha qualificat la fita com un “privilegi” que els permet “promoure la cultura catalana arreu del món”. López ha explicat que, per arribar a Suïssa, els membres del grup han utilitzat vehicle propi, autobús, avió o, fins i tot, bicicleta des d'Albertville.
La presidenta ha reconegut que, moments abans de començar l’actuació, els barcelonins encara no eren conscients d’estar fent història i creu que no serà fins a la tornada del viatge quan se’n faran al càrrec. La gira dels Castellers de Barcelona per Suïssa s’allargarà fins al dissabte 27, quan la colla apadrinarà l'estrena oficial dels Castellers de Lausana.
Baixa pressió d'oxigen
Per establir el nou rècord, la colla castellera ha hagut d'afrontar les condicions meteorològiques pròpies de l’alta muntanya. Així, tot i que l’expedició s’ha beneficiat de l’enginyeria ferroviària per arribar al cim i que el sol ha acompanyat, el fred i la baixa pressió d’oxigen han sigut elements a tenir en compte.
El viatge ha estat possible gràcies a la col·laboració estratègica amb l’oficina de Turisme de Suïssa a Barcelona. La cap de Màrqueting de l'equipament, Cris Gallardo, ha remarcat que l'esdeveniment ha unit dos patrimonis de la humanitat: els castellers i la glacera de Aletsch, un fet “molt bonic i molt humà en l’àmbit global”.