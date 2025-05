Arriba l'acte de lliurament dels premis de la 44a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar

El pròxim dissabte 17 de maig La Factoria Cultural de Terrassa acollirà l'acte de lliurament de premis de la 44a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar que convoca i promou la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA.

En total es repartiran 72 premis a alumnes de primària i centres d’educació especial d’arreu de Catalunya. Enguany s'ha batut el rècord d'escoles que s'han presentat amb 220 centres.

A banda del lliurament de premis, els assistents, nens i nenes, familiars i mestres, podran gaudir prèviament de l’espectacle de màgia Príncep Show, un espectacle de màgia familiar per a tots els públics que combina màgia amb l'humor del Màgic Príncep, un mag que arriba a tots els espectadors, des dels més petits als més grans.

A través d'aquest show participatiu i de la màgia, s’intentarà crear un món millor, més sostenible i net, amb l’ajut del públic. Aquest espectacle es va crear per en Sergi Príncep l'any 2015 amb l'objectiu de divertir el públic, il·lusionar i conscienciar els assistents, tant petits com grans, de la importància de tenir cura del món que ens envolta. Forma part dels 12 espectacles que la companyia Príncep Show, capitanejada pel mag Sergi Príncep, itinera per tot Catalunya.

El viatge de les papallones i altres contes per cuidar el planeta ha estat el títol de la 44a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar. Sis contes, escrits per Júlia Prunés, escriptora especialitzada en educació emocional, alineats amb els Objectius e Desenvolupament Sostenible (ODS) que l’Organització de les Nacions Unides.

El concurs té per objectiu servir d’estímul per a desenvolupar les habilitats i capacitats dels alumnes de primària i d’educació especial en l’àmbit del dibuix i la il·lustració, així com fomentar la lectura en català mentre es treballa l’educació emocional i el respecte al medi ambient.

Amb aquesta iniciativa, els mestres han pogut treballar els contes al centre docent des de vessants tan diverses com la plàstica, la llengua catalana i els valors socials i cívics.