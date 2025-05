L'ONG Oberts al Món celebra 20 anys de cooperació a Guatemala amb un concert solidari de jazz

L’ONG de Terrassa Oberts al Món ha organitzat un concert solidari aquest dissabte 17 de maig per celebrar el 20è aniversari de la seva creació. Es fa aquest dissabte 17 de maig al Teatre Principal de la ciutat i comptarà amb l'actuació de la Fredi’s Jazz Band.

L’acte, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, forma part de les accions de sensibilització i recaptació de fons per continuar desenvolupant projectes educatius en comunitats rurals i empobrides de Guatemala. Tota la recaptació del concert es destinarà íntegrament a aquestes iniciatives.

L’entrada al concert té una aportació solidària mínima de 20 euros, i també es poden fer donatius a través de la Fila 0 mitjançant Bizum, amb el codi ONG 07513. Es recomana fer reserva prèvia a través del telèfon o WhatsApp 650 447 655.

20 anys garantint el dret a l’educació

Des de la seva creació l'any 2005, Oberts al Món ha actuat amb l’objectiu de garantir l’accés a l’educació primària, secundària i superior a infants i joves de Guatemala, especialment a les zones de Quiché i Alta Verapaz, on els índexs d’analfabetisme arriben al 30%. L’ONG treballa a partir de tres eixos fonamentals:



Cooperació internacional, impulsant la construcció d’escoles en col·laboració amb administracions locals i famílies de les comunitats indígenes.

Solidaritat, amb un sistema de beques anuals per a estudis superiors que permeten a centenars d'estudiants continuar formant-se tot i les dificultats econòmiques.

Divulgació i sensibilització, mitjançant activitats com concerts, xerrades a escoles i instituts i participació en esdeveniments locals.



Durant les dues dècades de cooperació, Oberts al Món ha construït escoles en més de 30 aldees rurals i ha facilitat més de 1.000 beques educatives, fet que ha contribuït a transformar la vida de moltes famílies i comunitats.

Inauguració escola Los Chivitos a Guatemala.

OaM

Música i compromís

La Fredi’s Jazz Band, formada per joves talents del jazz, serà l’encarregada d’omplir de ritme i solidaritat el Teatre Principal. Aquesta formació ha actuat arreu de Catalunya i destaca per la seva energia i qualitat musical. Sorgida de l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera es caracteritza pel seu llenguatge creatiu, conceptual i d’improvisació.

El repertori musical comptarà amb una selecció de temes instrumentals i de veu, com Straighten up and Fly Right, Willow weep for me, Sweet Georgia Brown, Nostalgia in time Square, Els tres tambors o The Blues and The abstract Truth.

El president de l’ONG, Jaume Farrés, explica que “l’acte esdevé una oportunitat per gaudir de la música en directe i alhora col·laborar en una causa transformadora”. En aquest sentit anima tothom a venir i a portar amics i coneguts per fer una gran festa. “La música, l’educació i la solidaritat s’uneixen en una sola veu per continuar construint futur a Guatemala”, apunta Farrés.