Centenars de persones confinades a Terrassa per un foc revifat al camp de conreus del Pla del Bonaire

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi als camps de conreu del Pla del Bonaire de Terrassa, prop del Club Egara, que s'ha originat a l'inici de la tarda. Han rebut l'avís a les 15.30 h i s'hi han desplaçat 20 dotacions, quatre de les quals aèries. Tot i que per uns instants semblava que el foc estava controlat, a les 17.42 h el vent l'ha fet revifar en un nou focus. En aquests moments comença a ploure amb força al municipi.

🔴 Catorze dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat aquesta tarda als camps de conreu del Pla del Bonaire, prop del Club Egara. Les flames ja estan controlades. pic.twitter.com/1e45pBdXpS — LaTorre (@torrepalau) July 3, 2025

Les flames comencen a apropar-se al Club Egara. També afecten la carretera de Matadepera, que encara es troba tallada a l'altura de l'entrada al municipi matadeperenc per facilitar la feina del cos d'emergència.

Treballadors i residents confinats

Segons el Diari de Terrassa i Terrassa Digital, diversos treballadors de la zona, com els del Leitat Technological Center, així com personal, socis i infants que estaven fent els campus esportius han hagut de confinar-se per precaució. També hi ha confinades 400 persones que es trobaven al Parc Audiovisual de Catalunya. Demanen als residents de la urbanització de Can Pi que no surtin de casa.

A través del seu canal d'X, els Bombers informaven a les 16.30 h que la cua, el flanc esquerre i el cap de l'incendi ja estaven aturats.

A Terrassa, 14 dotacions #Bomberscat 3 d'elles aèries #MAER treballem incendi de matolls a prop del Club Egara (avís 15.30 h). La cua, el flanc esquerre i el cap estan aturats. Hem estabilitzat alguns focus secundaris pic.twitter.com/jApr4Q4Yk0 — Bombers (@bomberscat) July 3, 2025

Segons han informat, a les 18 h el foc agrícola ha revifat a causa del vent i l'equip d'emergències continua treballant per apagar-lo.

A Terrassa, seguim amb 20 dotacions #Bomberscat 4 d'elles aèries a l'incendi a prop del Club Egara (avís 15.30 h). Hem demanat als usuaris del club i els residents de Can Pi que no surtin del recinte ni de casa. Ara plou amb força pic.twitter.com/LMfovMNE7t — Bombers (@bomberscat) July 3, 2025

Cal estar alerta i mantenir precaucions davant la calor intensa d’aquests darrers dies i el precedent a La Segarra, que posen a sobre de la taula la possibilitat que durant l'estiu hi hagi més incendis arreu de Catalunya.

Hi haurà ampliació.