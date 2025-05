Polèmica pel gir ultracatòlic d'una escola de Terrassa

Al voltant de 400 famílies de l'escola Mare de Déu del Carme de Terrassa, coneguda popularment com a Karmel, han posat el crit al cel pel què consideren que l'actual direcció del centre ha fet un gir ultracatòlic cap a una orientació ultraconservadora i evangelitzadora.

Es tracta d'una escola concertada de les Carmelites que l'any 2022 va canviar la direcció i és des d'aquest moment, quan les famílies denuncien que ha canviat el model educatiu i el projecte amb el qual van inscriure els seus fills. La modificació més significativa que es pot apreciar és als estatuts de l'escola, on ja no hi indica que és un centre confessional; ara és evangelitzador. I aquest canvi, apunten les famílies, no ha estat notificat de cap manera, segons detalla el Diari de Terrassa.

La nova direcció nega la major i considera que en cap cas s'està ni adoctrinant ni vulnerant la llei d'ensenyament però el departament d'Educació de la Generalitat ha obert un expedient informatiu i ho està investigant. De fet, la consellera Esther Niubó assegura que "l'adoctrinament no té cabuda a l'educació" i que s'actuarà amb determinació si es confirmen les irregularitats.

No obstant això, recentment s'ha acomiadat al director per faltes greus després de 20 anys al càrrec. Els Serveis Territorials s'han reunit amb 80 famílies per escoltar les seves preocupacions i s'ha designat un inspector independent per garantir la neutralitat del procés. Les famílies, agrupades en la plataforma Recuperem el Karmel, també han portat el cas al Síndic de Greuges i a l'Ajuntament egarenc amb qui fa uns dies van mantenir una trobada que van qualificar de "fructífera" i que va tenir per objectiu escoltar les inquietuds i buscar solucions que garanteixin una educació plural i respectuosa per a tots els alumnes.