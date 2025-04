Mor un motorista a l'avinguda Santa Eulàlia de Terrassa

Accident mortal aquesta passada nit a Terrassa. Un motorista ha perdut la vida a l'avinguda Santa Eulàlia de la ciutat després de patir un accident. Segons publica el Diari de Terrassa, el conductor hauria perdut el control del vehicle i ha xocat contra un cotxe que hi havia estacionat.

Els telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís del xoc a les 00.10 h i fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dotacions de la Policia Municipal, que estan investigant les causes.

Com a conseqüència de l'accident, el motorista ha mort i quan han arribat els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) no han pogut fer res per salvar-li la vida.