Presenten la Fira Pirata de les Illes perdudes del Roc Blanc a Terrassa

La Fira Pirata de les Illes perdudes del Roc Blanc s'ha presentat aquest dimecres 23 d'abril a Terrassa. Aquest esdeveniment aplegarà parades d'artesania i del comerç local el pròxim divendres 25 d'abril. S'inaugurarà amb un acte a les 16:30 hores a la plaça del Roc Blanc i també estarà oberta dissabte de 10 a 21 hores i diumenge fins a migdia. La fira s'ha organitzat des de l'Associació de Comerciants del Roc Blanc i el consistori.

L'escenari principal de la Fira Pirata de les Illes perdudes del Roc Blanc serà la plaça del Roc Blanc, on s'instal·laran botigues al carrer de diferents tipologies, atraccions i propostes per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha una xocolatada popular, un photocall temàtic, exhibicions esportives, una classe magistral de zumba o DJs en directe per ambientar la festa.

El regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha explicat que la fira suposarà una oportunitat per dinamitzar el barri i donar una oportunitat a l'associacionisme i als comerços de la ciutat. El consistori i l'Associació de Comerciants del Roc Blanc fa molt de temps que treballen en aquest projecte conjunt per impulsar els negocis locals. "Felicito pels mesos de treball de la nova associació de Comerciants del Roc Blanc, que ja té una quarantena d'associats, en especial als membres de la junta pel lideratge i la dinamització que han engegat", ha afirmat.

La vicepresidenta de l'Associació de Comerciants del Roc Blanc, Conchi Sánchez Vera s'ha mostrat molt satisfeta per la constitució de la nova associació i ha expressat la voluntat de celebrar-ho amb la ciutadania per donar la benvinguda "al veïnat del barri, de Terrassa i voltants". Sánchez Vera ha explicat que anys enrere el Roc Blanc s'anomenava "el barri de les Illes perdudes", un mot que ha donat nom a la fira. "Esperem que tothom en gaudeixi i es diverteixi", ha expressat Sánchez Vera .