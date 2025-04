Un nou tall de llum a Terrassa posa en alerta els veïns

Els veïns de Terrassa s'han tornat a posar en alerta aquest dimarts al matí, 24 hores després de l'apagada massiva que va deixar tota la ciutat, Catalunya, Espanya i Portugal sense llum durant gairebé dotze hores.

Un tall d'uns vint minuts de durada a la zona de Pere Parres i Can Boada han fet saltar les alarmes. Amb tot, tant l'Ajuntament com Endesa descarten que tinguin res a veure amb la situació d'aquest dilluns i estan investigant les causes.

Fins i tot, alguns veïns han explicat al Diari de Terrassa, que han sentit una petita explosió, que podria ser d'un transformador provinent d'unes obres a la zona.