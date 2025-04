«No pot tornar a passar»: Sánchez exigeix responsabilitats a les operadores i no descarta el ciberatac

"No pot tornar a passar mai més". Aquesta és una de les frases que ha pronunciat aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença d'aquest migdia per continuar donant explicacions sobre la gran apagada que ha monopolitzat la vida pública a l'Estat des d'ahir a les 12.33, que és quan es va perdre el 60% de l'energia en només cinc segons. Tot i que Red Eléctrica ha descartat la hipòtesi del ciberatac, Sánchez l'ha mantingut oberta almenys fins que acabi la investigació encarregada en el marc de la Comissió Nacional de Seguretat, protagonista a l'hora de monitorar els esdeveniments de les últimes hores i reunida una vegada més aquest matí.

En aquest sentit, el líder del PSOE ha assenyalat que s'estan analitzant les dades informàtiques de Red Eléctrica i de tots els operadors privats. No ha volgut abonar teories de la conspiració -de fet, ha demanat informar-se només per canals oficials, de manera que no es propaguin possibles notícies falses-, però sí que ha volgut deixar clar que exigiran "responsabilitats fins al final" a tots els operadors per tal de saber què va passar exactament ahir al migdia. La crisi encara no està del tot resolta, perquè encara hi ha serveis essencials -com ara els trens de Rodalies- que no funcionen al 100%, però ha volgut insistir en la idea que s'ha "superat amb escreix" la "prova" de la gran apagada.

També ha volgut manifestar que qui vincula aquest incident a la falta de nuclears "menteix" o "demostra ignorància". De fet, ha apuntat que el fet de mantenir segures les centrals va obligar a desviar energia, de manera que va acabar perjudicant el sistema en global. Davant de possibles situacions excepcionals vinculades a la manca de subministrament de les últimes hores, s'ha decidit alliberar tres dies de reserves estratègiques de productes petrolífers que hagin de servir per alimentar serveis essencials. Els hospitals, per exemple, tenen generadors que funcionen amb gasoil, i en els propers dies és probable que hagin de fer servir més abastiment del que és habitual.

"No tenim aquesta necessitat, però ens anticipem davant dels problemes", ha indicat el líder del PSOE, que s'ha compromès a adoptar les mesures "necessàries" perquè no es produeixi mai més un episodi com aquest. "Els ciutadans han de ser conscients de l'enorme complexitat i la ingent quantitat de dades descentralitzades que tenim ara mateix per analitzar. Necessitem temps", ha remarcat el president del govern espanyol, que s'ha compromès a "anar fins al final". "Les presses poden ser una mala companyia: el més important és tenir un diagnòstic acurat per tal que això no torni a passar", ha subratllat Sánchez. La investigació, ha deixat clar, ja ha començat en tots els àmbits.