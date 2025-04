Com puc saber si els aliments de la meva nevera i congelador s'han fet malbé

L’apagada elèctrica massiva, i sense precedents, que ha afectat aquest dilluns a la Península Ibèrica i ha deixat durant hores milers de llars i restaurants sense subministrament, fa que moltes persones es preguntin si els aliments guardats al congelador o la nevera continuen sent segurs per al seu consum o s’han fet malbé. La interrupció prolongada del fred pot condicionar la conservació dels productes, i saber detectar els senyals de deteriorament és clau i fonamental per evitar riscos per a la salut. Perquè, quant de temps poden romandre en bon estat? La resposta depèn de diversos factors, però, amb tot, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició aconsella avaluar cada aliment per separat, no confiar en el seu aspecte o olor, així com tampoc tastar-lo i, en cas de dubte, tirar-lo.

El primer consell que cal tenir en compte quan hi ha una apagada és que cal mantenir tancades les portes del congelador i la nevera tant de temps com sigui possible per tal de mantenir la temperatura interior. Si no s'obre la nevera, els aliments es mantindran freds fins a quatre hores. La del congelador, depèn de com estigui de ple: 48 hores un congelador ple i 24 un mig ple. Si l’apagada dura més i augmenta la temperatura d’aquests electrodomèstics, s’haurà d’anar amb compte.

Aliments peribles com la carn, el peix, els ous o els lactis

Aliments d'alt risc. Per començar, les agències de seguretat alimentària destaquen rebutjar i tirar qualsevol d’aquests aliments si ha estat a una temperatura superior a 4°C durant dues hores o més. Aquests aliments que no s’hagin conservat en una congelació o refrigeració adequada, podrien causar malalties. Si s’han mantingut a temperatures segures –4 °C o menys–, recomanen assegurar-se de cuinar bé el producte per garantir que es destrueix qualsevol possible bacteri d'origen alimentari.

Si el seu aspecte, color o olor és diferent o estrany, llença'l. Així com en cas de dubte.

Fruites i verdures

Les fruites i verdures poden conservar-se a temperatures superiors, així que no hi hauria d’haver problema i poden consumir-se seguint les recomanacions de rentat habituals abans de menjar-les. En el cas de les amanides preparades, les fruites tallades, els sucs oberts o les verdures cuites, també s’aconsella tirar-les.

Aliments no peribles

Els aliments envasats o secs, com les begudes o les conserves, probablement estaran bé, ja que aquests productes poden mantenir-se en perfectes condicions fora el fred i consumir-se sense cap inconvenient.