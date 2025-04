Alerta a 31 municipis de Lleida per l'emergència al pantà de Rialb

El pantà de Rialb ha activat per primera vegada el pla d'emergència en fase u després de detectar-se filtracions a la presa. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha identificat la incidència, que ha obligat el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (Cecat) a emetre un avís per als 31 municipis ubicats aigües avall, tot i que no s'ha detectat cap perill immediat per a la població.

L'activació del pla d'emergència no implica, segons Protecció Civil, risc per a les localitats afectades, però obliga a actuar de manera immediata per solucionar la filtració detectada. La CHE ja ha iniciat treballs per segellar la fuga d'aigua.

Actualment, el pantà emmagatzema 398 hectòmetres cúbics d'aigua, amb una capacitat total de 403. Des de fa un mes, s'han obert els desaigües de fons i, diumenge passat, es va afegir l'alliberament de 22 metres cúbics per segon.

L'escenari d'emergència s'ha activat per prevenir possibles danys greus a la infraestructura, però es poden prendre mesures correctives amb seguretat. En resposta, diversos ajuntaments de Lleida han pres mesures preventives i les comunicacions entre les autoritats i la població s'han intensificat.

Aquesta situació ha generat demandes per augmentar el nivell d'ompliment del pantà de l'Albagés, aprofitant l'aigua alliberada de Rialb.