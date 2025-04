El pantà de Rialb activa el nivell u d'emergència per una fuita

El pantà de Rialb, a la Noguera, ha activat aquest dimarts el nivell u d'emergència per una fuita detectada a la seva presa. La Generalitat ha posat en marxa el pla Inuncat en fase d'alerta tot i que les esquerdes no suposen cap risc per a la població.

Per la seva part, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està treballant per reparar les filtracions localitzades en la part superior de la presa de l'embassament, que està al 100% de la seva capacitat. El nivell u, en aquest cas, no suposa risc per a la població.