Aquestes són les sis millors pizzeries de Lleida

En un context gastronòmic cada cop més exigent, la capital del Segrià destaca per una oferta de pizzeries que competeixen en originalitat i excel·lència.

Al capdavant d’aquesta revolució culinària trobem Porco Dio, un establiment que ha aconseguit captivar crítica i públic amb una proposta fidel a l’esperit napolità: massa elaborada amb farina Caputo, fermentació lenta de 72 hores i cocció en forn de llenya d’alzina a més de 450 °C. Creacions com la “Madonna Santa”, amb sobrassada picant, pera i formatge taleggio, o la “Troia”, amb llonganissa, guanciale i rovell d’ou, són una mostra del seu esperit innovador dins la tradició.

Al seu costat, altres pizzeries completen un mapa gastronòmic de primer nivell. L’Impasto, amb una valoració de 4,8 sobre 5 a TripAdvisor, ofereix una carta variada de pizzes artesanals i plats italians que han seduït el paladar dels lleidatans. Pizzería La Bufala, per la seva banda, manté un públic fidel gràcies a la qualitat dels seus ingredients i un ambient acollidor.

També mereixen una menció especial La Trattoria, coneguda per la seva aposta inclusiva amb opcions sense gluten, i L’Autèntica Coffè/Pizza/Slice, que conjuga una massa fina amb productes frescos de primera qualitat. Finalment, La Galeria ofereix una experiència gastronòmica completa, amb un ambient elegant i una carta que va més enllà de la pizza tradicional.

Aquests establiments no només han sabut interpretar el gust local per la cuina italiana, sinó que han contribuït a elevar el nivell culinari de la ciutat. Lleida, tradicionalment coneguda per la seva cuina de proximitat, incorpora així una nova tradició gastronòmica que parla amb accent italià i sabor de forn de llenya.