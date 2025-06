Compromís del Parlament per garantir heliports nocturns al Pirineu abans de mitjans de 2026

El Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta presentada per Junts que insta el Govern a posar en funcionament els heliports nocturns de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà abans del juny de 2026. Aquesta mesura pretén garantir la cobertura 24 hores del servei d’helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) al Pirineu, una necessitat urgent després de la retirada d’aquest servei durant la nit, que ha suposat un greu greuge per als habitants de la zona.

El diputat Jordi Fàbrega ha subratllat que la manca d’aquests heliports obliga els pacients en situacions d’urgència, com infarts o ictus, a afrontar desplaçaments terrestres que poden allargar-se fins a dues hores més fins a arribar a un hospital equipat. “És imprescindible que el Pirineu tingui accés a un servei d’emergències aèries continuat i de qualitat, per garantir la igualtat de drets i la seguretat dels ciutadans”, ha remarcat.

Per finançar aquesta infraestructura, Junts reclama que els més de 2,4 milions d’euros recaptats en multes a l’empresa Eliance, responsable fins ara del servei i sancionada per incompliments contractuals, es destinin a la construcció i posada en marxa dels heliports nocturns pendents. Aquesta és, segons Fàbrega, una manera justa de compensar el territori per la falta de servei.

Més enllà de la infraestructura, els treballadors del SEM i sanitaris han expressat una altra preocupació important relacionada amb la qualitat i seguretat del servei d’helicòpters medicalitzats a la base de Tremp, situada al Pirineu. La nova concessionària ha anunciat la intenció d’eliminar la figura del tècnic de manteniment d’aeronaus (TMA) de manera presencial, una decisió que ha generat rebuig entre més d’un centenar de professionals, que han signat una carta conjunta per demanar la seva reintroducció.

Segons els sanitaris i tècnics, el TMA és essencial per garantir la seguretat i el correcte funcionament dels helicòpters, ja que és capaç de resoldre avaries menors de forma immediata i d’efectuar manteniments especialitzats que no poden ser assumits pels pilots, malgrat la seva formació bàsica. A més, aquesta figura permet operacions segures com el proveïment de carburant amb motors en marxa, agilitzant així les sortides d’emergència.

Els professionals han recordat que cap altra base d’helicòpters medicalitzats a Espanya funciona sense tècnic especialitzat i han denunciat un greuge comparatiu, ja que bases amb menys activitat mantenen aquesta figura gràcies a concursos públics previs.

Davant aquestes reivindicacions, Fàbrega ha insistit que cal una aposta clara per la seguretat i l’equitat al Pirineu. “No només calen infraestructures, sinó també personal qualificat per mantenir la qualitat del servei. És una qüestió de justícia i de salut pública”, ha conclòs.