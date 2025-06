Aragó fixa un termini de 7 mesos per retornar les pintures de Sixena

El govern aragonès ha demanat per via judicial l’execució forçosa de la sentència que obliga el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a retornar les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena, a Osca. La petició s’ha formalitzat aquest divendres davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Osca, un cop esgotat el termini per fer el lliurament de manera voluntària, que va finalitzar aquest dijous.

Les pintures formen part d’un litigi llarg i complex entre Catalunya i Aragó que es remunta a la Guerra Civil, quan van ser traslladades a Barcelona per salvar-les de la destrucció. Es tracta de 43 fragments murals —35 provinents de la Sala Capitular i vuit de temàtica profana— que el MNAC conserva i exposa des de fa dècades. L’estat espanyol en va autoritzar la restauració a Catalunya a mitjans del segle XX, però des del 2015 el govern aragonès en reclama el retorn per via judicial.

La sentència del Tribunal Suprem del 27 de maig d’aquest any va ratificar les resolucions anteriors de l’Audiència Provincial d’Osca i del mateix jutjat que ara ha de resoldre sobre l’execució. Les tres instàncies han coincidit a establir que les pintures han de ser retornades a Aragó. Davant la manca de lliurament voluntari per part del MNAC, l’executiu aragonès ha presentat ara un cronograma detallat on s’estableix un període de set mesos per dur a terme totes les tasques necessàries per fer efectiu el trasllat.

Aquest pla preveu diferents fases, que inclouen treballs de documentació, assajos tècnics, redacció dels projectes de desmuntatge, licitació de serveis especialitzats i execució del trasllat físic de les obres. Paral·lelament, Aragó demana que es tanquin temporalment les sales 16 i 17 del MNAC, on actualment s’exhibeixen els fragments, i que s’hi permeti l’accés immediat dels seus tècnics “amb tots els mitjans auxiliars que considerin necessaris”.

També reclamen fer-hi un aixecament fotogràfic complet com a primera actuació, i exigeixen l’accés a tota la documentació relacionada amb el muntatge, les condicions ambientals de conservació (temperatura, humitat relativa) i l’historial tècnic de les pintures abans i després del seu ingrés al MNAC. Segons Aragó, aquestes dades són imprescindibles per garantir que el trasllat es faci en condicions òptimes de seguretat i preservació.

A més, l’executiu aragonès demana que s’imposin multes de 5.000 euros diaris al MNAC si no es compleix el calendari establert. També adverteix que, en cas de desobediència, tant el director del museu com el president del seu patronat podrien incórrer en responsabilitats penals.

Aquest nou moviment judicial manté viu un dels litigis patrimonials més tensos entre institucions catalanes i aragoneses, que continua sense una solució consensuada a la vista.