Dimissió al Museu de Lleida per la posició de la Generalitat envers les pintures de Sixena

L'enrenou per les pintures de Sixena segueix. Ara, l'historiador de l'art i professor universitari Albert Velasco ha anunciat la seva dimissió irrevocable com a membre del plenari del Museu de Lleida, on havia treballat com a conservador d'art, per la posició del Govern en vers el trasllat de les pintures històriques.

Els principals motius de la seva dimissió són l'actuació de la Generalitat: ahir divendres van retirar de l'acta de reunió de treball les referències a la fragilitat dels murals de Sixena i va informar que els dos executius implicats ja debaten sobre els terminis per al trasllat de les obres.

"La Generalitat està actuant contra els interessos del MNAC (i del país) en aquesta qüestió. Una actitud que em sembla profundament reprovable, indigna i que hauria de provocar dimissions diverses dins del Departament de Cultura", ha criticat Velasco en una carta oberta penjada al seu compte a X.

"Tenint en compte el que s'ha publicat, i després d'una reflexió profunda al respecte, no puc fer més que expressar el meu rebuig, la meva indignació i presentar la meva dimissió com a membre d'aquest plenari", ha continuat l'historiador de l'art i exconservador del Museu del Lleida.

"La Generalitat va ser la institució que em va nomenar el 2021 per formar part d'aquest plenari i la seva posició amb les pintures de Sixena em fa sentir profundament incòmode amb el nomenament" ha explicat en el comunicat penjat a xarxes per Velasco, qui ja ha comunicat la seva decisió a la directora del Museu de Lleida.

Acabo de presentar la meva dimissió com a membre del plenari del Museu de Lleida. El motiu és la posició de la Generalitat de Catalunya, indigna i reprovable, en relació amb les pintures del monestir de Sixena conservades al MNAC. pic.twitter.com/quyLPUGUm4 — Albert Velasco (@velasc_alberto) June 20, 2025

El divendres es va confirmar

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) va confirmar ahir divendres que el grup de treball per al trasllat de les obres -conformat per Estat, Govern i Ajuntament de Barcelona amb la participació del govern aragonès i el mateix MNAC- "ja ha efectuat dues sessions de treball".

En un comunicat que no fa cap referència als assumptes que es van tractar a la reunió del passat divendres, el MNAC explicava que "els acords establerts s'estan desplegant amb tota normalitat i la màxima celeritat". També confirma, com estava previst, que la incidència d'execució de la sentència que obliga al trasllat es presentarà "de forma imminent".

Albert Velaco ja va donar el seu punt de vista de l'assumpte abans que es pogués conèixer la direcció que agafarien les obres del Sixena. Concretament, ho va fer a Nació Lleida mitjançant una entrevista: "La segregació del Bisbat de Lleida va ser la guspira que va encendre el litigi de Sixena"