Larrosa denuncia la sentència de Sixena com un atac al patrimoni

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha criticat durament la decisió judicial que obliga el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a retornar a l’Aragó les pintures murals del Monestir de Vilanova de Sixena. En una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies, Larrosa ha qualificat la sentència com “un atemptat contra el patrimoni” i ha advertit que la resolució tindrà “un impacte claríssim sobre el mateix bé que ells diuen protegir”.

Larrosa ha retret als jutges que no tinguin criteris tècnics en matèria d’art i conservació, i que, en lloc de preservar les obres, en poden provocar la degradació. “Els jutges no són experts en patrimoni, són servidors de la justícia, i caldria que es mantinguessin en aquest àmbit”, ha afirmat.

Les pintures murals en qüestió daten del segle XII i formen part del conjunt romànic que decorava l’antiga sala capitular del monestir. Durant la Guerra Civil espanyola, davant l’amenaça de destrucció, van ser arrencades i traslladades a Catalunya, on han estat conservades i exposades al MNAC des de fa dècades. El govern aragonès en reclama la propietat des de fa anys, i la justícia espanyola li ha donat la raó en diverses sentències.

El cas de Sixena, però, va adquirir notorietat el desembre del 2017, quan la policia espanyola va entrar al Museu de Lleida per endur-se’n 44 peces que també reclamava el govern aragonès. Aquella operació, ordenada per un jutjat d’Osca, es va fer amb el suport del 155, en ple control de la Generalitat per part del govern espanyol. Aquell episodi va tensar les relacions entre Catalunya i l’Aragó i va deixar una ferida oberta en el sector cultural.

Per a Larrosa, la via judicial no ha estat la correcta. “Aquest conflicte no hauria d’haver arribat mai als tribunals. S’hauria d’haver abordat políticament, buscant fórmules de col·laboració entre institucions”, ha dit. Ha defensat que hi ha precedents d’iniciatives museístiques compartides entre territoris, on es coopera en la conservació i difusió del patrimoni.

L’alcalde de Lleida també recorda que l’origen del litigi és una decisió eclesiàstica arran d’un canvi en l’administració del monestir ordenat pel Vaticà. “Tot plegat ha derivat en un conflicte entre governs i en una pèrdua de sentit comú, especialment per part de la justícia, que ara mateix és absent”, ha lamentat.

El MNAC ja ha comunicat al jutge que el trasllat de les pintures podria provocar danys irreversibles. La decisió final sobre el futur de les obres encara està pendent.