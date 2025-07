Balaguer ha presentat aquest dimarts, a la sala d’actes de la Casa de la Paeria, un ambiciós Pla Comunitari de Benestar Digital, que neix amb l’objectiu de promoure un ús responsable i saludable dels dispositius digitals entre infants i joves. Es tracta d’una proposta sense precedents a Catalunya per la seva amplitud i transversalitat, ja que ha estat elaborada de forma col·laborativa amb una gran diversitat d’agents socials, institucionals i professionals.

El pla és fruit d’un procés de nou mesos de treball col·lectiu que ha comptat amb la participació activa d’associacions locals, entitats educatives, professionals de la salut, membres dels serveis socials i experts en comunicació i entorn digital, així com representants de la Paeria, Mossos d’Esquadra, el Consell Comarcal de la Noguera, la biblioteca municipal i altres agents del territori. L’objectiu era clar: abordar, des de tots els àmbits possibles, els riscos derivats de l’ús intensiu de les pantalles i les xarxes socials entre els menors d’edat.

El document recull catorze mesures i trenta-una accions concretes, organitzades en cinc grans eixos d’actuació. El primer se centra en la protecció de la identitat digital dels menors i en la reducció de la seva petjada digital, mitjançant accions dirigides a escoles i mitjans de comunicació. El segon eix aposta per posar límits a l’accés als continguts digitals, i preveu eines per facilitar el control parental i reforçar el paper de les famílies en la supervisió tecnològica.

Pel que fa al tercer eix, es treballarà per oferir alternatives d’oci digital i promoure bones pràctiques en l’ús de les xarxes socials, especialment a través de campanyes informatives i formació per a famílies i docents. El quart eix inclou actuacions formatives i d’assessorament adreçades tant a pares com a joves, amb suport d’experts en benestar digital. Finalment, el cinquè eix planteja la creació d’un equip de joves formadors que ajudin els seus iguals a fer un ús conscient i crític de la tecnologia, a més d’eines que permetin conèixer millor els riscos digitals i com prevenir-los.

L’elaboració del pla ha estat dirigida per les educadores Anna Ramis i Alba Castellví, reconegudes pel seu treball en l’acompanyament digital a famílies i infants. Cada acció definida al pla compta amb una persona responsable i un grup de suport per garantir-ne la viabilitat i el seguiment durant la fase d’implementació, que començarà al setembre del 2025 i s’estendrà al llarg de dos anys.

Des de la Paeria de Balaguer s’ha destacat la importància del treball en xarxa com a eina per fer front als reptes socials que planteja l’ús creixent de la tecnologia, i s’ha agraït la implicació de tots els col·lectius que han fet possible aquesta iniciativa. Balaguer es posiciona així com una ciutat capdavantera en matèria de benestar digital i protecció de la infància i l’adolescència en l’àmbit tecnològic.