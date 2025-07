El nou Pla de Barris i Viles arribarà també a Lleida amb ajuts de fins al 90% per als municipis petits

La ciutat de Lleida ha acollit aquest dilluns la presentació oficial del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, una eina ambiciosa que busca combatre les desigualtats territorials i socials del territoris. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que “el Pla vol cosir el país des dels barris i les viles”, i ha remarcat que en territoris com les comarques de Ponent i el Pirineu, el repte va més enllà de la regeneració urbana: cal fer front al despoblament i a l’envelliment de la població.

El nou pla preveu una inversió conjunta de 1.600 milions d’euros, dels quals 1.000 els aportarà la Generalitat i 600 els ajuntaments. Els recursos serviran per finançar 120 projectes arreu del país, també a municipis de la plana de Lleida, com les Borges Blanques, Mollerussa o Tàrrega, però també a pobles petits com Ivars de Noguera, Josa i Tuixén o la Granadella. Segons la consellera, s’ha treballat perquè “els municipis petits puguin arribar a cobrir fins al 90% de la inversió necessària”.

Una de les claus del pla és la diferenciació del suport segons la mida del municipi. Per als de menys de 20.000 habitants —com la gran majoria de pobles del Pirineu i les Garrigues— es preveuen projectes d’entre 3 i 12,5 milions d’euros. En canvi, ciutats mitjanes com Balaguer o la Seu d’Urgell podran presentar actuacions de fins a 25 milions, sempre que l’import superi els 6 milions.

El despoblament rural, que fa dècades que afecta els pobles de l’interior i de muntanya, és un dels grans reptes estructurals del país. Moltes viles pateixen una pèrdua constant d’habitants joves, manca de serveis públics, dèficits d’habitatge assequible i poques oportunitats laborals. El Pla de Barris i Viles vol donar una resposta transversal a aquesta situació a través d’intervencions urbanes, ambientals i socials, amb l’objectiu de garantir drets i oportunitats similars entre ciutats i món rural.

El programa permetrà actuar en tres àmbits principals: la transformació física (urbanisme, habitatge, eficiència energètica i hídrica), la transició ecològica (adaptació climàtica, verd urbà, economia circular) i l’acció sociocomunitària (equitat de gènere, educació, salut, ocupació). Paneque ha afirmat que es tracta d’un pla “per crear continuïtats urbanes on avui hi ha fragmentació” i que posa l’accent en la cohesió social i la justícia territorial.

La convocatòria per presentar projectes s’obrirà aquest juliol i es preveu que les resolucions arribin abans d’acabar l’any. El pla és una de les prioritats del full de ruta del Govern 2024–2027 i vol convertir-se en una palanca de transformació als barris més vulnerables i als pobles amb menys recursos.