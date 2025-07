Tàrrega transformarà la plaça Europa per fer-la més verda i adaptada als infants

L’Ajuntament de Tàrrega impulsarà una transformació integral de la plaça Europa, un dels espais públics més transitats del Districte Nord. La reforma vol convertir aquesta plaça, situada davant de l’Escola Àngel Guimerà i la Llar d’Infants Municipal El Niu, en un espai més verd, inclusiu i adaptat a les necessitats del veïnat.

Tot i que l’espai ja havia estat objecte de petites actuacions des de la seva urbanització original l’any 1987, el consistori considera que ha arribat el moment d’emprendre una remodelació a fons per actualitzar la seva fisonomia urbana i donar resposta a les demandes recollides al barri. El projecte ha estat aprovat recentment pel ple municipal i suposarà una inversió global de gairebé 390.000 euros.

Un dels punts centrals de la renovació serà l’espai destinat als més petits. El nou disseny contempla una gran àrea de jocs infantils al centre de la plaça, amb una proposta lúdica que va molt més enllà dels gronxadors tradicionals. Es preveu incorporar-hi tobogans de diverses mides, estructures d’escalada amb cordes, torres connectades amb mòduls i altres elements pensats per a infants de diferents edats. Per fer l'espai més segur i confortable, el terra es cobrirà amb escorça de pi.

La plaça també guanyarà en verd i en espais de descans. El projecte contempla la creació de sis zones enjardinades que estaran envoltades per bancs i mobiliari urbà. Aquestes àrees volen afavorir l’estada, la trobada entre veïns i el gaudi del nou entorn naturalitzat. A més, es durà a terme una renovació completa de l’enllumenat amb la instal·lació de 22 columnes amb projectors LED, una mesura que millorarà la seguretat i reduirà el consum energètic.

La superfície total d’actuació és de 2.800 metres quadrats i les obres tindran una durada estimada de sis mesos. La licitació del projecte es dividirà en quatre lots diferenciats: les obres civils i les instal·lacions (240.786,06 euros), l’equipament infantil (99.606,20 euros), l’enllumenat (39.114,17 euros) i el mobiliari urbà (10.254,27 euros).

El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, ha destacat que la intervenció té com a objectiu fer de la plaça un espai “més amable i funcional per a tothom”, posant l’accent en la sostenibilitat i la qualitat de vida. “Amb aquest projecte volem prioritzar els infants i guanyar espai verd. És una aposta de futur pensada per a una ciutat cohesionada i centrada en les persones”, ha afirmat.