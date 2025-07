Campanya policial contra els robatoris durant les festes majors al Segrià

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa una campanya de prevenció al Segrià per fer front a l’augment de robatoris en domicilis coincidint amb les festes majors dels pobles.

Segons ha explicat l’inspector Xavier Ribelles, cap de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià, es tracta d’una tendència que s’ha observat en els darrers anys: grups de delinqüents que aprofiten les celebracions populars per actuar mentre els veïns participen en els actes i deixen les seves llars sense vigilància.

Ribelles ha remarcat que els robatoris poden produir-se en qüestió de minuts. “En un quart d’hora, poden buidar-te la casa”, ha alertat. Per aquest motiu, la policia catalana ha distribuït un conjunt de recomanacions senzilles per dissuadir els lladres, com ara deixar algun llum encès, connectar el televisor o evitar baixar totes les persianes.

Segons els Mossos, el perfil dels autors d’aquests delictes és molt similar al dels que operen habitualment a l’Horta de Lleida durant l’hivern. Ara, però, adapten el seu modus operandi al calendari estival, aprofitant la difusió pública del programa d’actes de les festes, que consulten per identificar els moments de màxima afluència al carrer i, per tant, de menys presència als habitatges.

Els delinqüents posen especial atenció en activitats comunitàries com les revetlles, els concerts o els sopars populars, que impliquen que moltes famílies surtin de casa alhora. Les víctimes habituals solen ser veïns que deixen evidències clares d’absència, com la manca d’il·luminació, la totalitat de persianes abaixades o l’absència de vehicles aparcats.

Amb aquesta iniciativa, els Mossos volen reduir les oportunitats dels lladres oferint consells pràctics que qualsevol ciutadà pot aplicar amb facilitat i sense gaire despesa. L’objectiu és garantir unes festes més segures i protegir e