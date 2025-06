Almatret impulsa un sistema pioner amb càmeres per vigilar 12.000 hectàrees en plena temporada d’incendis

La temporada d’incendis acaba de començar, i ja s’han viscut focs importants a diverses zones de Ponent, com els incidents a Plandogau, a la Noguera, i a Granyena de Segarra, a la Segarra. TTot i que aquests incendis estan estabilitzats, la vigilància i les tasques d’extinció es mantenen per prevenir revifalles i garantir la seguretat. Aquestes situacions posen en relleu la necessitat de noves mesures de prevenció i control en territoris amb alt risc, com Almatret i l’entorn proper.

En aquest marc, l’Associació de Defensa Forestal (ADF) d’Almatret, amb el suport de l’Ajuntament, ha instal·lat sis càmeres d’alta definició al campanar del poble, ubicat en un punt elevat que permet vigilar una superfície de fins a 12.000 hectàrees. Aquestes càmeres, les primeres de Ponent destinades específicament a la prevenció d’incendis forestals, cobreixen zones del Segrià, les Garrigues, la Terra Alta, i parts de les províncies de Saragossa i Osca. El sistema transmet imatges en temps real durant les 24 hores, cosa que facilita detectar ràpidament qualsevol indicis d’incendi i activar els equips d’emergència sense necessitat de trucades externes.

Gerard Jové, president de l’ADF i de la Societat de Caçadors, ha destacat que les despeses de la instal·lació, que sumen 5.800 euros, han estat finançades íntegrament per l’ADF. Tot i la proximitat del riu Ebre i l’embassament de Riba-roja, la zona presenta una orografia complicada amb camps de conreu i boscos d’accés difícil, fet que fa molt important disposar d’un sistema de vigilància permanent i exhaustiu.

L’alcaldessa d’Almatret, Jennifer Nadal, ha explicat que el terme municipal, que arriba fins als 60 quilòmetres quadrats, té una geografia natural i complexa que dificulta l’accés dels equips d’extinció. Per això, a més de les càmeres, s’ha treballat en l’arranjament de camins forestals i s’han instal·lat nous punts d’hidrant per garantir l’abastament d’aigua en zones remotes.

El cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha qualificat aquestes càmeres de “vitals” per poder actuar amb rapidesa i controlar situacions d’incendi abans que esdevinguin greus. Ricou ha remarcat que, malgrat la presència d’aigua al riu Ebre i l’embassament, les condicions meteorològiques, com els vents forts que dificulten l’ús dels mitjans aeris, compliquen la tasca d’extinció. Per això, la combinació de vigilància per càmera i punts d’aigua estratègics és fonamental.

Enguany, segons Ricou, ja s’han cremat més hectàrees que l’any passat a causa de la sequera, fet que augmenta la necessitat de complir estrictament les mesures de prevenció, com portar extintors a les màquines agrícoles i evitar activitats que puguin provocar focs.

Amb la instal·lació d’aquestes càmeres, Almatret es posiciona com un exemple pioner en la prevenció i la protecció contra incendis en un territori que afronta reptes cada cop més grans per la crisi climàtica i la gestió forestal.