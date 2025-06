Les àrees protegides poden agreujar la intensitat dels incendis, segons la UdL

La creació de noves àrees boscoses estrictament protegides pot incrementar el risc que la població s’exposi a incendis forestals més intensos. Aquesta és la principal conclusió d’un estudi encapçalat per la Universitat de Lleida (UdL), publicat recentment a la revista Journal of Environmental Management, que alerta dels efectes col·laterals de les polítiques de conservació que restringeixen la gestió activa dels boscos.

La recerca analitza com els incendis afecten les zones protegides i quines conseqüències pot tenir l’expansió d’aquests espais, tal com preveuen normatives com la Llei de restauració de la natura de la Unió Europea o el Conveni sobre la Diversitat Biològica. Hi han participat, a més de la UdL, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Agrotecnio, la Western Sydney University, la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro i la UNED.

Segons l’estudi, la gravetat dels incendis és un 20% superior dins de les àrees protegides, tant en zones de clima mediterrani com temperat. A més, viure prop d’aquests espais pot multiplicar per setze l’exposició al foc. Al sud-oest d’Europa, aquest risc és nou vegades més alt. “No és que els incendis comencin dins de les zones protegides, sinó que, un cop hi arriben, la seva intensitat sovint es dispara”, explica Víctor Resco, catedràtic d’Enginyeria Forestal i Canvi Global de la UdL.

Els motius que expliquen aquesta major virulència són diversos: acumulació de biomassa per la manca de gestió forestal, dificultat d’accés per falta d’infraestructures, orografia molt complexa i condicions meteorològiques desfavorables com la sequera que augmenten el risc. “Les polítiques de conservació no poden ignorar la prevenció i la mitigació dels incendis si volem protegir realment tant la biodiversitat com les persones”, afegeix Resco.

L’anàlisi es basa en 76.621 incendis registrats entre 2001 i 2021 a regions com Espanya, Portugal, el sud de França, Califòrnia, Xile i el sud-est d’Austràlia. D’aquests, un 16% van afectar zones protegides. Durant aquest període, la superfície protegida ha crescut un 17%, mentre que la superfície cremada dins d’aquests espais ha augmentat un 42%. En alguns casos, com a la zona temperada del sud-oest d’Europa, el contrast és notable: les àrees protegides representen un 38% del territori forestal però concentren el 55% de l’àrea cremada.

L’estudi apunta que cal revisar l’enfocament actual sobre la protecció dels boscos per evitar que es converteixi, paradoxalment, en un factor de més risc.