Els agents rurals denuncien desigualtats en el pla de xoc contra els conills a Ponent

Els agents rurals de Lleida expressen el seu descontentament amb el Departament d’Interior per l’execució del pla de xoc contra la plaga de conills que afecta la plana de Ponent. Consideren que l’actuació ha estat mal gestionada i denuncien una diferència de tracte entre els membres del Grup Especial de Captura d’Animals (GECA) i la resta del cos.

Segons fonts dels agents afectats, el GECA, format per només sis efectius a Lleida, ha estat reforçat amb incentius econòmics per participar en les batudes nocturnes. En canvi, els agents rurals base no han rebut cap compensació per les hores extraordinàries fetes durant aquest operatiu, malgrat haver assumit una part important de les tasques de captura. Aquesta situació ha generat un “esgotament” i un “greuge” dins del cos.

Entre març i abril, Interior va desplegar un dispositiu especial per reduir la població de conills a les zones declarades d’emergència cinegètica per la zona de la plana de Lleida. El pla, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, va ser un dels compromisos del pacte entre el Govern i la pagesia catalana que va permetre evitar noves mobilitzacions agràries. Durant dos mesos, els agents rurals van capturar més de 15.000 exemplars en batudes coordinades amb pagesos i caçadors locals.

La tensió ha crescut després que Interior hagi rebutjat reconèixer les hores extres fetes per part dels agents no especialitzats. Des del sindicat CCOO, que té representació al cos, s’ha denunciat aquesta situació i s’han exigit explicacions al Govern. A més, alerten que aquest malestar pot afectar el vincle entre els agents rurals i el sector agrari en futures actuacions.

De fet, l’incendi agrícola declarat recentment a Granyena de Segarra va evidenciar una manca de coordinació amb els pagesos, segons fonts del cos. Allà, es va detectar una menor predisposició del sector a col·laborar amb les tasques d’extinció, un fet inèdit fins fa poc.

Des d’Unió de Pagesos, el coordinador a Lleida, Néstor Serra, ha criticat la gestió centralitzada de la problemàtica i ha acusat el Govern de legislar des d’una òptica “urbanita” que desconeix les necessitats del territori. Serra també ha retret que, un cop finalitzat el pla de xoc, les captures hagin quedat en mans de Forestal Catalana, sense la implicació directa dels pagesos, que són els que coneixen millor les zones més afectades.

Pel que fa a l’incendi de Granyena, Serra ha replicat les paraules de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i ha reivindicat la disponibilitat del sector a col·laborar sempre que calgui, especialment quan el foc afecta directament els camps de cultiu.