ERC reclama municipalitzar l’Aula Municipal de Teatre per preservar-ne l’essència

Esquerra Republicana ha defensat aquest divendres 27 de juny al ple municipal de Lleida una moció per reivindicar el valor educatiu, social i cultural de l’Aula Municipal de Teatre. La regidora republicana Sandra Castro ha estat l’encarregada de presentar la proposta, que ha anat acompanyada d’un dur retret a l’actuació del govern local en relació amb el futur del centre. “L’Aula no és només una escola, és una comunitat”, ha afirmat, tot criticant el que considera una manca de sensibilitat i compromís per part de l’equip de govern.

La moció, que ha estat aprovada, reclama negociar millores immediates per al servei i estudiar-ne la municipalització. Castro ha estès la mà per cercar una sortida pactada i ha denunciat “l’ofec econòmic i les males formes” que, segons diu, han marcat el procés de reforma de l’Aula. Diversos joves vinculats al projecte han intervingut també en el ple per defensar la continuïtat del model pedagògic actual.

El conflicte es va intensificar després que la Paeria anunciés la transformació de l’Aula en una Escola Municipal d’Arts Escèniques amb un nou model de gestió. Tot i que el consistori assegura que l’aportació municipal creixerà un 34% —arribant a gairebé 367.000 euros—, els actuals gestors consideren que aquest increment és enganyós, ja que part dels nous recursos es destinaran a programes externs i no directament al projecte teatral.

A més, denuncien que el nou concurs inclou condicions que consideren inassumibles: obligacions afegides, precarització laboral i pèrdua d’espais essencials. L’Associació Cultural Aula de Teatre ja ha anunciat que no es presentarà al nou concurs i la comunitat educativa ha respost amb accions de protesta, com una marxa silenciosa al centre de Lleida.

Durant el mateix ple, ERC també ha mostrat preocupació per la situació de les escoles bressol, denunciant el deteriorament del clima laboral i l’incompliment d’acords. “L’únic que han ofert és un curs de benestar emocional que va acabar com l’orquestra del Titànic”, ha ironitzat Castro.

A banda, el grup republicà ha defensat, conjuntament amb Junts, la continuïtat de la Ludoteca d’Arenys del Segre, que la Generalitat pretén tancar. També ha donat suport a diverses mocions socials i humanitàries, entre elles una per garantir la gestió del Centre de Sexualitats i una altra per condemnar el genocidi a Gaza.

Amb tot, Esquerra insisteix que cal un canvi de rumb en la gestió educativa i cultural de la ciutat i adverteix que seguiran exigint una solució que preservi l’essència i el valor comunitari de l’Aula.