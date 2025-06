L’Aula de Teatre protesta contra el nou model de gestió de la Paeria

Més d’un centenar de persones vinculades a l’Aula de Teatre de Lleida han protagonitzat aquest dilluns una marxa silenciosa pel centre de la ciutat per mostrar el seu desacord amb les condicions que ha fixat la Paeria per a la nova Escola Municipal d’Arts Escèniques. L’acció, impulsada pel col·lectiu Jovent per l’Aula, va acabar davant del consistori amb la lectura d’un manifest en defensa del projecte actual.

Els participants, vestits majoritàriament de negre, han expressat el seu malestar amb una performance simbòlica i sense paraules. "El silenci és la millor manera de fer soroll des del teatre", ha explicat Martí Cobo, portaveu del grup. Asseguren que el nou model impulsat per l’Ajuntament redueix recursos i posa en risc la qualitat pedagògica del servei.

Els actuals gestors de l’Aula, l’Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida, ja han anunciat que no es presentaran a la nova licitació. Consideren que les condicions econòmiques establertes no només no milloren el pressupost, sinó que comporten una precarització laboral i una disminució dels recursos disponibles. També critiquen que el suposat augment del 34% anunciat per la Paeria és enganyós, ja que només un 16% respecte a l’anterior contracte es destina a noves partides, com el programa d’arts visuals i plàstiques.

El nou concurs, afirmen, obliga a assumir activitats que fins ara no depenien de l’Aula, com els tallers d’arts plàstiques de l’Escola Leandre Cristòfol, i limita l’ús d’espais essencials com la sala principal del Teatre de l’Escorxador. També denuncien que s’anuncien noves disciplines –com el circ, la màgia o la càmera– sense que aquestes apareguin detallades al plec de condicions.

Davant la incertesa sobre qui es farà càrrec del servei a partir del setembre, l’alumna Marta Vadillo va expressar preocupació per la possibilitat que s’hi presenti alguna empresa “incapaç d’oferir un servei digne” o que el concurs quedi desert. En aquest darrer cas, segons la Paeria, l’actual gestió hauria de mantenir-se provisionalment fins a una nova adjudicació, garantint la continuïtat del servei.

Els impulsors de la protesta avisen que continuaran mobilitzant-se per visibilitzar la situació i reclamar que es rectifiqui un model que, segons ells, posa en perill la trajectòria i l’essència de l’Aula de Teatre de Lleida.