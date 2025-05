Creix l'interès per les escoles bressol de Lleida: 575 famílies per 491 places

El període de preinscripció per a les escoles bressol de Lleida ha finalitzat amb una participació destacada: s'han registrat 575 peticions per ocupar alguna de les 491 places disponibles per al curs vinent. El termini va concloure a la mitjanit entre dijous i divendres, i ara s'enceta la següent fase del calendari d’admissió.

La propera data clau serà el dimecres 28 de maig, quan es faran públiques les llistes amb les sol·licituds baremades. A partir d'aquell moment i fins al dia 30, les famílies podran presentar reclamacions. Per a resoldre possibles empats, el consistori ha previst un sorteig que es durà a terme el dilluns 3 de juny.

Quant a la formalització de les matrícules, es podrà fer entre el 10 i el 23 de juny, amb la possibilitat de completar el tràmit per via digital o bé demanant cita prèvia a les oficines de la regidoria d’Educació, al carrer Bisbe Torres número 2. Per a aquells que no van arribar a temps durant el període ordinari, l’Ajuntament oferirà a partir del 3 de juliol l'opció d'incorporar-se a la llista de matrícula viva.

Pel que fa als canals emprats per formalitzar la preinscripció, destaca l’ús creixent de la via digital. Un total de 298 famílies han optat per tramitar-la en línia, mentre que 165 ho han fet presencialment a la regidoria i 112 han acudit directament a alguna de les 17 escoles infantils de la ciutat. D’aquestes, 16 són de titularitat municipal i gestionades pel consistori, mentre que La Faldeta depèn del Departament d’Educació de la Generalitat.

El regidor d’Educació, Xavi Blanco, ha valorat molt positivament la resposta de les famílies, remarcant que les escoles bressol municipals són un clar reflex de l’esforç del consistori per oferir serveis educatius de qualitat i adaptats a les necessitats de la ciutadania.