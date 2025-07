Creixen un 5,5% les sol·licituds en primera opció per estudiar a la Universitat de Lleida

Les sol·licituds en primera preferència per estudiar el proper curs a la Universitat de Lleida (UdL) han crescut un 5,49% respecte a l’any passat, passant de 3.967 a 4.185, segons les dades facilitades pel Departament de Recerca i Universitats. En global, les peticions per accedir als estudis de la UdL han augmentat un 11,12%, situant-se en 24.459, mentre que les assignacions totals han pujat un 7,3%, de 3.232 a 3.468. La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri, valora positivament aquest increment, sobretot en les primeres preferències, que reflecteix un interès creixent per estudiar a la universitat lleidatana.

En aquesta primera assignació, la UdL ha cobert gairebé el 68% de les 2.742 places disponibles a primer curs. Aquest curs incorpora un nou grup del grau d’Infermeria a Tremp, amb 412 sol·licituds, de les quals 65 en primera preferència, i una nota de tall de 10,177, que la vicerectora qualifica d’"èxit". També destaca el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) a La Seu d’Urgell, que ha rebut 524 peticions, 88 en primera preferència, per a 40 places, amb una nota mínima d’assignació de 9,150.

La nota de tall més elevada a la UdL continua sent la del grau de Medicina, amb un 12,467. En segon lloc, i per primera vegada, es troba el doble grau en CAFE i Fisioteràpia, amb un 11,596. Completen el top 5 Ciències Biomèdiques (11,580), el doble grau d’Infermeria i Fisioteràpia (11,569), i el doble grau de Ciència i Producció Animal / Veterinària (11,329).

Pel que fa a Catalunya, la preinscripció universitària ha batut rècord amb 62.238 sol·licituds, de les quals el 77,38% ja tenen plaça assignada. La nota de tall més alta en graus amb menys de 40 places és la del doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un 13,370. En graus amb més de 40 places, destaca l’Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials amb Màster en Enginyeria Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb una nota de tall de 12,936.

La matrícula per als estudiants assignats en primera preferència es farà entre el 15 i el 18 de juliol, mentre que la preinscripció per a la convocatòria de setembre serà els dies 17 i 18 d’aquell mes.

En la sessió del Consell de Govern de la UdL també s’ha aprovat una partida de 80.000 euros destinada a ajuts d’habitatge i desplaçament per a l’alumnat de grau, incrementant la quantia màxima per habitatge fins a 1.200 euros i ampliant la cobertura territorial per al desplaçament. A més, s’han ratificat mesures per millorar la qualitat dels estudis i el prestigi acadèmic, com el Programa Impuls – Docència, els acords per a la millora dels centres i la revisió de normatives sobre treballs finals de grau i màster.

El rector Jaume Puy ha destacat el creixement de la demanda en primera opció, subratllant que cada cop són més els joves de Catalunya, especialment del territori, que escullen la UdL per a la seva formació. La segona assignació de places es farà pública el 24 de juliol, amb matrícula entre el 25 i el 29.