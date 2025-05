Desmuntada la rave de Llardecans

La rave de Llardecans (Segrià) va a la baixa i ja han començat a desmuntar les estructures que dissabte van aixecar per a la festa. La celebració, que no té permís, s'ha fet en una finca forestal a uns dos quilòmetres del nucli urbà, a tocar de la pista que uneix Llardecans i Aitona. Els Mossos d'Esquadra continuen aquest diumenge al vespre fent controls als accessos i han comptabilitzat un centenar de persones i una cinquantena de vehicles a la zona, segons han detallat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Ja no hi ha música i previsiblement els assistents acabaran de marxar de la zona durant el vespre i nit.

L'alcalde de Llardecans, Francesc Xavier Mor, va explicar dissabte que el propietari de la finca va alertar de bon matí de la festa amb un àudio a l'agutzil. Seguidament, Mor va trucar als Mossos i al telèfon d'emergències 112 i es va enviar una patrulla a la zona. El batlle també va detallar que la música no arribava a molestar els veïns de la població i que esperava que la rave s'acabi sense causar cap dany al medi natural. "Fa poc temps ja vam tenir una festa il·legal similar dins el nostre terme municipal i va acabar bé i sense deixar ni un trist paper a terra. Esperem que aquests facin el mateix", va dir.