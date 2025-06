Dos germans de Bellpuig reben una reclamació d’Hisenda per una multa del seu pare ja difunt

Dos germans de Bellpuig han rebut recentment una notificació de l’Agència Tributària en què se’ls reclama el pagament d’una multa de trànsit imposada al seu pare, mort l’any 2020. L’import, que s’acosta als 1.500 euros, correspondria a una infracció detectada pel Servei Català de Trànsit l’any 2013. Els descendents han estat identificats com a responsables subsidiaris del deute arran de l’acceptació de l’herència.

Segons fonts pròximes al cas, la família no tenia coneixement previ d’aquesta sanció. La notificació ha arribat més d’una dècada després de la suposada infracció i quatre anys després de la mort del pare. La sorpresa ha estat especialment notable pel lapse de temps i perquè, segons apunten, durant aquests anys no s’hauria rebut cap requeriment relacionat amb aquesta multa.

Des d’un punt de vista legal, quan una persona mor, els seus hereus poden rebre no només els béns, sinó també els deutes i les obligacions pendents, tret que hagin renunciat a l’herència o l’hagin acceptada a benefici d’inventari. En aquest cas, tot sembla indicar que l’herència va ser acceptada de forma ordinària, fet que hauria permès a l’administració reclamar els imports pendents al seu nom.

Tanmateix, el cas planteja diversos interrogants des del punt de vista administratiu. El més destacat és si la sanció va ser correctament notificada en el seu moment i si es compleixen els requisits de prescripció i caducitat previstos per la normativa. Les sancions administratives tenen uns terminis concrets que, si es veuen vulnerats, poden comportar la nul·litat de la reclamació.

Especialistes en dret tributari apunten que, en situacions com aquesta, es pot sol·licitar la revisió de l’expedient sancionador per comprovar si hi ha hagut algun defecte formal o si es pot acreditar la manca de notificació en vida del sancionat. En cas que la reclamació no compleixi amb les garanties procedimentals, els hereus podrien presentar al·legacions o iniciar un recurs per la via administrativa.

Fonts jurídiques assenyalen que en casos com aquest es pot sol·licitar una revisió de l’expedient per comprovar si la notificació va ser vàlida i dins termini. També es pot presentar un recurs d’al·legacions per reclamar la seva anul·lació si es detecten defectes de forma o prescripció del deute. A hores d’ara, els germans estan avaluant els passos legals a seguir.