El 40è aniversari de l’agermanament de l’estat de Califòrnia amb Catalunya i els amics de gaspar de portolà (i V)

9. El Senat de Califòrnia aprova l’agermanament de l’Estat de Califòrnia amb Catalunya el dia 15 de juliol de 1986.
Aquest acord del Senat de Califòrnia, es degué a una persona providencial com ho fou l’HONOR. SENADOR MR. HENRY J. MELLO, el qual havia vingut a Catalunya de viatge a Portugal, i va tenir interès en visitar Barcelona on fou rebut amb tots els honors pel M. Hble. Sr. Jordi Pujol, president de La Generalitat. I per això, el 15 de juliol del 1986, en ocasió de la visita oficial a Califòrnia del M. H. president Sr. Jordi Pujol, el senador Henry J. Mello va presentar aquella moció al Senat, i aleshores el Senat la va aprovar per unanimitat.
Catalunya deu un gran homenatge al M. H. president Jordi Pujol, al senador Honor. Mr. Henry Mello i al president Dr. Joan Oró, ja que sense ells, no existiria aquest agermanament històric entre Catalunya i Califòrnia, el qual té el seu origen a Balaguer.
10. L’any 1987 el Parlament de Catalunya va acceptar la invitació d’agermanament de Califòrnia amb Catalunya.
Certament, un any després, el 12 de maig de 1987 el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 122/II acceptant finalment la invitació feta pel Senat de Califòrnia.
A partir d’aquesta data, s’efectuà intercanvis entre senadors de Califòrnia i diputats del Parlament de Catalunya. Es fundaren les “Beques Catalunya-Califòrnia” pels Amics de Gaspar de Portolà. Es crearen els primers cursos i intercanvis entre les universitats de Catalunya i Califòrnia a través del “Programa d’estudis catalans Gaspar de Portolà” a la Universitat de Berkeley.
O l’any 1989 quan es crearen les “Beques Balcells-Generalitat” per a enginyeria a la Universitat d’Irvine. O a l’any 2014, quan el Conseller Sr. Andreu Mas-Collell, signà un “Conveni Bilateral entre la Generalitat i la Universitat de Califòrnia” (amb 10 campus). O els diversos “Convenis agraris IRTA-Universitat de Davis” existents des de 1988. O quan es creà la primera “Oficina comercial de Catalunya a San Francisco” a l’any 1989 (antecedent de l’actual ACCIÓ a Silicon Valley), per a facilitar el foment econòmic entre ambdós països.
Totes aquestes actuacions que he citat, han bastit uns lligams molt ferms i positius tant institucionals, com acadèmics, científics o empresarials entre Catalunya i Califòrnia.