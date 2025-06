El capellà fundador del Grup Infantil Carmelità de Tàrrega va ser investigat per presumptes abusos sexuals

Un capellà que va fundar i dirigir el Grup Infantil Carmelità (GIC) de Tàrrega va ser investigat pels Mossos d’Esquadra per presumptes abusos sexuals a menors comesos durant la seva etapa al capdavant de l’entitat. Els delictes, segons la denúncia presentada per una víctima l’any 2019, s’haurien produït a principis dels anys 80 a les dependències dels Carmelites situades davant de la plaça del Carme, on avui hi ha una residència d’avis.

Tot i que el religiós va ser interrogat en el marc de la investigació, el cas va ser arxivat perquè els fets haurien prescrit. L’home denunciat va ser apartat del grup l’any 1997 i va residir a la casa dels Carmelites de Barcelona fins a la seva mort el 2022. Durant dècades, centenars de nens i nenes van passar pel GIC, molt arrelat a la vida associativa targarina durant els anys 70, 80 i 90.

Arran de la difusió de la notícia, avançada per El Periódico, l’Ajuntament de Tàrrega ha publicat un comunicat a la xarxa social X expressant una condemna “ferma” als abusos sexuals a menors, i reafirmant el seu compromís amb la protecció de la infància i la lluita contra aquests fets “intolerables”.