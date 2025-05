El Parc Astronòmic del Montsec suma tres nous telescopis i preveu estrenar un radiotelescopi

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) ha estrenat enguany tres nous telescòpics portàtils adreçats als visitants perquè "puguin viure en primera persona l'experiència de posar l'ull a un telescopi" i també preveu posar en marxa el seu primer radiotelescopi abans d'acabar l'any. Aquestes són dues de les novetats de la temporada 2025 de l'equipament, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que ha donat a conèixer el seu director, Salvador Ribas, en un acte a l'IEI de Lleida. Ribas també ha desvetllat el cartell del cicle 'Música sota les estrelles', que arriba a la seva 15a edició i que comptarà amb sis concerts repartits entre juny i novembre, entre els quals d'artistes com Kelly Isaiah, Manu Guix o Mariona Escoda.

Les novetats de la temporada 2025 del Parc Astronòmic del Montsec s'han donat a conèixer aquest dimecres en un acte a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida presidit pel president de FGC, Carles Ruiz, i on hi ha participat també el director del PAM, Salvador Ribas, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, i el director de l'IEI, Andreu Vàzquez.

Entre les novetats destacades hi ha la incorporació dels tres nous telescopis portàtils Dobson, de 30 centímetres de diàmetre. Els aparells estan a disposició de les persones visitants perquè durant l'observació del cel puguin gaudir millor de la visió dels planetes i la Lluna. Aquests telescopis se sumen als telescopis fixes situats a les cúpules i que, mitjançant càmeres, permeten observar aquells objectes que els nostres ulls no poden veure.

D'altra banda, Rubias ha explicat que abans d'acabar l'any preveuen posar en marxa el primer radiotelescopi del PAM. El projecte, que va ser un dels guanyadors dels pressupostos participatius d'FGC de l'any passat, ja ha tancat el procés per presentar propostes i està pendent d'adjudicar.

Es tracta d'un aparell de 3 metres de diàmetre que s'instal·larà al Parc de Telescopis del PAM, que és l'espai reservat per a l'observació del firmament, tant de nit com de dia. Està format per tres edificis amb cúpules astronòmiques i espai per a la instal·lació dels telescopis portàtils.

El nou radiotelescopi permetrà observar el cel en altres rangs d'energia, fins i tot amb núvols, i serà especialment útil per a l'observació solar durant les visites diürnes. Un radiotelescopi permet observar el firmament amb un tipus de llum diferent de la visible: les ones de ràdio. Permet observar els objectes més intensos tant de dia com de nit, fins i tot en condicions meteorològiques adverses.