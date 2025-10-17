El Col·legi de Periodistes inaugura oficialment la nova seu de Lleida

El Col·legi de Periodistes ha inaugurat oficialment aquest divendres la nova seu de la demarcació de Lleida. Situada als baixos del número 2 del carrer Comerç, ofereix un espai de co-working per aquells professionals corresponsals o freelance que no tenen un espai físic a la capital i necessitin un lloc per poder escriure i enviar cròniques i també fer reunions o el que convingui. El local és propietat de la Diputació de Lleida i el seu arranjament és fruit d’un treball que s’ha allargat els darrers anys després de tancar un acord entre la junta del col·legi i la presidència de la corporació. La seu ja fa dos mesos que funciona i ha acollit rodes de premsa, taules rodones i formacions.
La inauguració ha comptat amb un bon nombre de periodistes de la demarcació i també representants polítics. La presidenta de la delegació lleidatana del col·legi, Laura Alcalde ha repassat activitats previstes com la que es farà al febrer amb la desena edició del Dia Mundial de la Ràdio "Memorial Josep Lluís Cadena", el Simposi per la Llibertat de Premsa, el Dia Mundial de la Televisió i un cicle de converses de periodistes que comença aquest mateix divendres amb Albert Llimós sobre periodisme d’investigació.
L’exdegana de Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, que ha parlat en nom de l’actual degà que no ha pogut assistir a l’acte, ha explicat que no només s’estrena un local sinó que es renova el compromís de continuar fent del periodisme una “eina de servei públic, de democràcia i de cohesió social”. La delegació de Lleida del Col·legi de Periodistes es va estrenar el 1989.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat que la jornada és un “dia d’alegria i emoció” després de culminar un projecte que s'havia treballat des de feia molt de temps.