El refugi d’animals de Balaguer suspèn temporalment la recollida de nous animals

La Paeria de Balaguer ha anunciat que el refugi municipal d’animals ha arribat al límit de la seva capacitat, cosa que impedeix continuar acollint més animals sense posar en risc el seu benestar i el correcte funcionament del servei. Fins que no s’alliberin places de forma segura, s’ha decidit suspendre temporalment la recollida de nous animals abandonats al municipi.

El consistori ha fet una crida al suport econòmic i logístic d’administracions com el Consell Comarcal de la Noguera i altres entitats per fer front a aquesta situació que supera els recursos locals.

L’Ajuntament defensa que, tot i ser una mesura difícil, és necessària per garantir la salut i la seguretat tant dels animals com del personal i voluntaris del refugi. A més, demana a la ciutadania que aposti per l’adopció, eviti abandonaments i cessions irresponsables, i recorda la importància d’esterilitzar i identificar els animals de companyia per prevenir aquesta crisi.