Lleida encadena el primer episodi de calor extrema del 2025 amb temperatures rècord al maig

La calor s’intensifica a les comarques de Ponent i, segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les temperatures poden assolir els 38 graus entre divendres i dissabte a Lleida, una xifra que igualaria o superaria rècords històrics de calor en un mes de maig. La situació ha activat l’avís groc per altes temperatures a la depressió central de Lleida i també a la de Tarragona.

A Lleida capital, ahir dimecres es van registrar fins a 36 graus, avui dijous s’hi arribaran als 37 i demà divendres i dissabte es podrien assolir els 38 graus. La nit de dissabte a diumenge podria registrar mínimes de fins a 19 graus, fet que la convertiria en la primera nit tropical de l’any. A Mollerussa, també s’esperen màximes de 38 graus i mínimes de 20. A la Pobla de Cérvoles, la mínima de fa dos anys va arribar als 21,3 graus.

La situació recorda la de maig de 2022, quan Catalunya va viure l’episodi més càlid en 82 anys durant els dies 21 i 22. Llavors, Lleida va arribar als 36,8 °C. Aquest any, la calor també s’estén a zones de muntanya, amb màximes previstes que freguen els 35 graus a la Seu d’Urgell i superen els 32 a Arties.

Segons el Servei Meteorològic, la radiació ultraviolada (UV) es manté molt alta, amb índexs de nou, cosa que obliga a extremar la protecció solar i evitar exposicions entre les 12:00 i les 16:00 hores. Divendres, les temperatures podrien arribar als 38 graus, i dissabte es mantindrien al mateix nivell. Diumenge, si bé baixaria lleugerament la màxima, les mínimes encara dificultaran el descans nocturn.

Davant aquesta situació, diversos centres geriàtrics de la ciutat han activat protocols per protegir la salut dels usuaris. La residència i centre de dia Balàfia II ha climatitzat totes les estances i s’ha declarat refugi climàtic. El Centre Geriàtric Lleida ofereix aigua i fruita fresca, ha habilitat zones ombrejades i organitza sortides a piscines públiques en grups reduïts.

També les escoles de Lleida han pres mesures. Alguns centres, com l’Institut Escola Torre Queralt al Secà de Sant Pere, disposen d’aire condicionat i ventiladors. Altres, com La Mitjana o el Frederic Godàs, es refien dels ventiladors per pal·liar la calor. I n’hi ha, com el Magí Morera a la Mariola, que sense sistemes de refrigeració adequats, fan mans i mànigues per garantir la hidratació de l’alumnat i adaptar els espais.

Tot plegat, configura un dels primers grans episodis de calor extrema d’aquest any a les terres de Lleida, que pot marcar un punt d’inflexió climàtic en ple mes de maig.

Consells davant la calor extrema