Lleida pot assolir els 36 °C en l’episodi de calor més intens d’un mes de maig

Les temperatures continuen a l’alça i aquest dimarts ja podrien superar els 32 °C en diversos punts del Pla de Lleida, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Tot apunta que dimecres i dijous arribaran les primeres màximes extremes del 2025, amb una previsió de 36 °C a la ciutat de Lleida i fins a 38 °C en altres punts de la demarcació. L'ambient estiuenc, molt poc habitual per a un final de maig, s’imposarà a causa d’un potent anticicló que afavoreix l'estancament de l'aire càlid.

Un fenomen poc habitual al maig

Només cinc vegades des del 1941 s’han assolit els 35 °C en un mes de maig al pla de Lleida. Les dades històriques indiquen que el 70,5% dels mesos de maig arriben als 30 °C, però només un 6% han superat els 35 °C. Encara més excepcionals són els 36 °C: només s’han registrat dos dies amb aquest valor, el 21 i 22 de maig de 2022. La previsió d’igualar o superar aquesta xifra situa el final d’aquest mes com un episodi climatològic excepcional.

Avisos activats i alerta per calor

L’AEMET ha activat l’avís groc per calor a la plana lleidatana, recordant que tot i que no hi ha risc meteorològic generalitzat, sí que poden haver-hi afectacions per a activitats a l’aire lliure i per a col·lectius vulnerables. Aquesta onada de calor primerenca posa en alerta la població i confirma una tendència cada cop més freqüent d’episodis extrems fora de temporada, un símptoma clar del canvi climàtic.