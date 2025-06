Els embassaments lleidatans ja superen el 90% de la capacitat

Catalunya ha viscut en les darreres hores una entrada prematura d’un episodi de calor intensa, amb registres inèdits per a un mes de juny. A la plana de Lleida, els termòmetres han arribat a marcar més de 38 graus, fet poc habitual tan d’hora en la temporada estival. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que dimarts es van registrar temperatures màximes destacades a diversos punts de Ponent. Canós, a la Segarra, va ser el municipi més afectat amb 37,7 °C, seguit de prop per Oliana (37,4 °C), Baldomar (37,3 °C), Tàrrega (37,2 °C) i Massoteres (36,9 °C).

Paral·lelament, les reserves d’aigua als principals embassaments de la demarcació han assolit xifres gairebé rècord, amb una mitjana per sobre del 92% de capacitat total, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

El contrast entre la meteorologia abrasadora i la recuperació espectacular dels pantans ha marcat l’actualitat hidrometeorològica. Embassaments com el de Canelles, un dels més afectats per la sequera de 2024, ha protagonitzat una remuntada notable: del 32,2% l’estiu passat al 85,4% actual. Per la seva banda, Rialb, que fa un any amb prou feines superava el 54%, han escalat fins al 99% de capacitat.

A les conques de la Noguera Ribagorçana, la situació és encara més favorable. Les reserves han passat del 52% al 85%, amb registres gairebé totals a Tremp (99,2%), Terradets (93%) i Camarasa (88,9%). El volum acumulat entre els embassaments de Canelles, Escales i Santa Anna se situa en 909,2 hectòmetres cúbics, xifra que, segons fonts de la CHE, garanteix el subministrament de reg durant almenys dues campanyes agrícoles consecutives.